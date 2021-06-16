Cristiano Ronaldo'nun önceliği PSG

Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo için eski kulübü Manchester United devrede ancak Portekizli yıldızın ilk tercihi İngiliz devi değil.

EURO 2020'de Macaristan maçında iki gol kaydeden Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyor.

Macaristan maçı öncesinde katıldığı basın toplantısında önündeki kolayı kaldırıp yerine su koyan ve bu hareketiyle futbol gündemine oturan Ronaldo için eski kulübü Manchester United devrede.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre Manchester United, Portekizli eski yıldızı için kesenin ağzını açtı. Habere göre İngiliz devi 36 yaşındaki yıldız futbolcu için yıllık 20 milyon euroluk bir teklif sundu.

Juventus'tan yaklaşık 32 milyon euro yıllık garanti ücret kazanan Ronaldo'nun kendisine gelecek ideal bir teklifi kabul etmeye istekli olduğu vurgulandı.

İddiaya göre bu transfer gerçekleşirse Paul Pogba da Juventus'a geri dönebilir. Juventus, 106 milyon euro'ya Manchester United'a sattığı Fransız yıldızı yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Cristiano Ronaldo'nun ilk tercihi Manchester United değil

Tüm bunlara rağmen habere göre Cristiano Ronaldo'nun ilk tercihi Manchester United değil.

Portekizli yıldızın önceliği Paris Saint-Germain'de forma giymek ancak deneyimli futbolcu gelecek tüm teklifleri değerlendirip karar vermek istiyor.

Juventus ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ronaldo 2018 yazında Real Madrid'den İtalyan devine transfer olmuş ve Juventus bu transfer için 117 milyon euroyu bulan bir ücret ödemişti.