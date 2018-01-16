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Spor

''Cristiano Ronaldo, Manchester United'a dönmek istiyor''

Ronaldo bu sezon La Liga'da 14 maçta sadece 4 gol 2 asist üretebildi

16 Ocak 2018 14:21

Bu sezon Lider Barcelona'nın 19 puan gerisinde kalarak lige havlu atmak üzere olan Real Madrid'de skora istediği ölçüde katkı sağlayamayan Cristiano Ronaldo'nun eski takımı Manchester United'a  dönmek için Jose Mourinho ile görüştüğü iddia edildi.

AS gazetesinin haberine göre, 2009’dan beri formasını Real Madrid’den ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo, eski takımı Manchester United'a dönmek istiyor. 

Manchester ekibinin Teknik Direktörü Jose Mourinho ile görüşen ve bu transfer konusunda onay alan Ronaldo, Real Madrid ile olan sözleşme görüşmelerini de askıya aldı.

Yakın çevresine ve takım arkadaşlarına ayrılacağını söyleyen Ronaldo, bu sezon Real Madrid formasıyla La Liga'da çıktığı 14 maçta sadece 4 gol atabildi. 2 de asist yapan Portekizli süperstarın Real Madrid ile Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. (Habertürk)

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