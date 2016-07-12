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Spor

Cristiano Ronaldo: Kupayı tüm Portekizlilere ve göçmenlere armağan ediyorum

"İstediğim final bu değildi ama mutluyum"

12 Temmuz 2016 12:50

Euro 2016'da Portekiz'le şampiyonluk kupasını kaldıran Cristiano Ronaldo, zaferi "Tüm Portekizlilere ve tüm göçmenlere" armağan ettiğini açıkladı.

AFP'nin haberine göre Ronaldo, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam etmesinin mümkün olmadığını belirtti ve "Oyuna dönmeye çalıştım ama dizimdeki şişkinlik büyüyordu. Acı çok büyüktü" dedi.

Ronaldo, "İstediğim final bu değildi ama mutluyum. Bu kupa, tüm Portekizliler, tüm göçmenler ve bize inanan herkes için. Dolayısıyla çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

Fransa'da, 1.2 milyon Portekiz göçmeni ve Portekiz kökenli Fransa vatandaşı yaşıyor. Çok sayıda Portekizli de AB mensubu ülkelerde göçmen konumunda.

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