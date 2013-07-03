İspanyol devi Real Madrid'deki geleceği tartışılan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo kararını verdi. Bir tanıtım etkinliği kapsamında Singapur'da bulunan Cristiano Ronaldo, bir okulu ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Portekizli yıldıza, eski kulübü Manchester United'a dönüp dönmeyeceği soruldu. Ronaldo, yakın gelecekte İngiltere'ye dönmek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

Neymar'a meydan okudu

Ronaldo, kadrosuna son Konfederasyon Kupası’nın yıldızı Neymar'ı katan Barcelona'ya da meydan okumayı ihmal etmedi. Ronaldo'nun, hala Real Madrid ile sözleşme yenilemeye yanaşmaması nedeniyle, Manchester United'a geri dönebileceği söyleniyordu. United'ın eski oyuncusunu geri almak için, 85 milyon euroyu gözden çıkardığı iddiaları bir süredir İngiliz basınında yer buluyor.