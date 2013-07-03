T24 LogoT24 Logo
Spor

Cristiano Ronaldo kararını verdi

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, eski kulübü Manchester United'a kapıları kapadı.

03 Temmuz 2013 18:08

İspanyol devi Real Madrid'deki geleceği tartışılan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo kararını verdi. Bir tanıtım etkinliği kapsamında Singapur'da bulunan Cristiano Ronaldo, bir okulu ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Portekizli yıldıza, eski kulübü Manchester United'a dönüp dönmeyeceği soruldu. Ronaldo, yakın gelecekte İngiltere'ye dönmek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

 

Neymar'a meydan okudu

 

Ronaldo, kadrosuna son Konfederasyon Kupası’nın yıldızı Neymar'ı katan Barcelona'ya da meydan okumayı ihmal etmedi. Ronaldo'nun, hala Real Madrid ile sözleşme yenilemeye yanaşmaması nedeniyle, Manchester United'a geri dönebileceği söyleniyordu. United'ın eski oyuncusunu geri almak için, 85 milyon euroyu gözden çıkardığı iddiaları bir süredir İngiliz basınında yer buluyor.

ETİKETLER

cristiano ronaldoreal madridmanchester unitedtransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24