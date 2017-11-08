"Cristiano Ronaldo, Harry Kane'in transferini istemiyor" iddiası

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun, İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Harry Kane'in transferini istemediği ileri sürüldü.

Sky Sport'ta yer alan habere göre Ronaldo, son dönemde Real Madrid'e transfer olacağı söylentileri artan İngiliz golcü Harry Kane'in transferinin gerçekleşmesi ihtimalinden rahatsız.

Ronaldo'dan en kötü sezon başlangıcı

32 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sezon La Liga'da çıktığı 7 maçta yalnızca 1 gole imza atarak kariyerinin en kötü sezon başlangıcını yaptı. Ronaldo, 7 maçta çektiği 48 şuttan yalnızca 1'ini filelerle buluşturabildi.

Harry Kane ise Tottenham Hotspur formasıyla bu sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 14 maçta 13 gol ve 3 asistle 16 gole direkt katkı sağladı.