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Spor

Cristiano Ronaldo, hâkim karşısında

Portekizli yıldız futbolcu, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti

31 Temmuz 2017 19:00

Real Madrid forması giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Madrid Savcılığı tarafından "vergi kaçırdığı" iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede ifade verdi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Madrid'in Pozuelo de Alarcon ilçesindeki bir numaralı mahkeme hakimi tarafından Ronaldo'nun ifadesinin alındığı bildirildi.

Daha önce hakkındaki suçlamaları reddeden Ronaldo'nun, yaklaşık 1,5 saat süren duruşmanın ardından kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan mahkemeden ayrıldığı belirtildi.

Portekizli futbolcu, 2011-2014 yıllarında imaj gelirleriyle bağlantılı olarak 14,75 milyon Euro'luk vergi kaçırmakla suçlanıyor. Yıldız futbolcunun, suçlamalara ilişkin bir basın açıklaması yapması bekleniyor. 

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