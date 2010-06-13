Cristiano Ronaldo: Goller ketçaba benzer

T24 - 2010 Dünya Kupası'na katılan Portekiz'in forvetlerinden Cristiano Ronaldo, milli takımda 16 aydır gol atamamasının kendisini endişelendirmediğini belirterek, ''Goller ketçaba benzer, dökülmeye başladığında devamı gelir'' dedi.





Portekiz'in kaptanlık görevini yürüten Ronaldo, ''Tanrı çalıştığımı biliyor. Bu konuda sakinim'' dedi.





Formda olduğunu ve Dünya Kupası'nda ''patlama yapmak istediğini'' belirten Ronaldo, ''Benim için iyi bir Dünya Kupası olsun istiyorum. Kimbilir belki en iyi oyuncu ben olurum. Bunun için mücadele edeceğim. Her zaman en iyi olmak istedim. Takımın hedefine ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum'' diye konuştu.





