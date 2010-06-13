T24 LogoT24 Logo
Spor

Cristiano Ronaldo: Goller ketçaba benzer

Cristiano Ronaldo, milli takımda 16 aydır gol atamamasının kendisini endişelendirmediğini söyledi.

13 Haziran 2010 03:00

T24 - 2010 Dünya Kupası'na katılan Portekiz'in forvetlerinden Cristiano Ronaldo, milli takımda 16 aydır gol atamamasının kendisini endişelendirmediğini belirterek, ''Goller ketçaba benzer, dökülmeye başladığında devamı gelir'' dedi.


Portekiz'in kaptanlık görevini yürüten Ronaldo, ''Tanrı çalıştığımı biliyor. Bu konuda sakinim'' dedi.


Formda olduğunu ve Dünya Kupası'nda ''patlama yapmak istediğini'' belirten Ronaldo, ''Benim için iyi bir Dünya Kupası olsun istiyorum. Kimbilir belki en iyi oyuncu ben olurum. Bunun için mücadele edeceğim. Her zaman en iyi olmak istedim. Takımın hedefine ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum'' diye konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24