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Spor

Cristiano Ronaldo: Futbol tarihin en iyi futbolcusu benim

''Benden daha komple bir futbolcu yok''

08 Aralık 2017 20:36

Real Madrid’in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, futbol tarihin en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.

2017 Ballon d’Or ödülünün sahibi Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız son 5 yılda 4. Ballon d’Or’unu alarak ezeli rakibi Arjantinli yıldız Lionel Messi ile ödül sayısını eşitledi. Ronaldo, Ballon d’Or ile France Football dergisine açıklamalarda bulundu.

Kendisinden daha iyisini görmediğini vurgulayan Portekizli yıldız, “Yapamadığım şeyleri başka oyuncular da yapamıyor. Ama onların beceremediklerini sadece ben yapabiliyorum. Benden daha komple bir futbolcu yok. Her durumda, futbol tarihin en iyi futbolcusu benim” diye konuştu.

Cristiano Ronaldo, bu sezon LaLiga'da 10 kez rakip fileleri havalandırırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 9 gol kaydetti. Ronaldo, bu 9 golle de grup aşamalarının en golcü ismiydi.

 

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