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Spor

Cristiano Ronaldo: Fransa'yla oynayacağımız final sabahında yatağımda 3 sarışınla uyandım...

"Uyandığımda o günün özel olduğunun farkına vardım"

23 Kasım 2016 14:29

Portekiz'in Avrupa Şampiyonu olmasında önemli pay sahibi olan Cristiano Ronaldo, final günü yaşadıklarını France Football'a anlattı.

Sporx'in çevirisine göre, 31 yaşındaki futbolcu, ''O sabah uyandığımda, yatakta 3 sarışın kadınla beraberdim. Şaka bir yana, uyandığımda o günün özel olduğunun farkına vardım. Fransa ile final oynuyorduk. Yine de 8 saat uyudum'' diye konuştu. 

"Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi Finali'ne çıkarken bu kadar heyecanlı ve baskı altında olmadığını" açıklayan Ronaldo, sözlerine şöyle devam etti:

''Tabii ki Real Madrid soyunma odasında da konuşmalar yapıyorum. Ama, Portekiz'de sanki bunu farklı bir iş gibi hissettim. Çünkü, futbolcular beni bir lider olarak görüyorlardı.''

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Cristiano RonaldoFransaşampiyonafinalüç sarışınla uyandımPortekiz

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