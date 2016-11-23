Cristiano Ronaldo: Fransa'yla oynayacağımız final sabahında yatağımda 3 sarışınla uyandım...

Portekiz'in Avrupa Şampiyonu olmasında önemli pay sahibi olan Cristiano Ronaldo, final günü yaşadıklarını France Football'a anlattı.

Sporx'in çevirisine göre, 31 yaşındaki futbolcu, ''O sabah uyandığımda, yatakta 3 sarışın kadınla beraberdim. Şaka bir yana, uyandığımda o günün özel olduğunun farkına vardım. Fransa ile final oynuyorduk. Yine de 8 saat uyudum'' diye konuştu.

"Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi Finali'ne çıkarken bu kadar heyecanlı ve baskı altında olmadığını" açıklayan Ronaldo, sözlerine şöyle devam etti:

''Tabii ki Real Madrid soyunma odasında da konuşmalar yapıyorum. Ama, Portekiz'de sanki bunu farklı bir iş gibi hissettim. Çünkü, futbolcular beni bir lider olarak görüyorlardı.''