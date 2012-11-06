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Spor

Cristiano Ronaldo: Dünyanın en iyisi benim

Cristiano Ronaldo, Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamalarda bulundu

06 Kasım 2012 21:12

 

Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo şuan için dünyanın en iyi futbolcusu kendisi olduğunu söyledi. Portekizli yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesi Fransız basınından 'France Football'a yaptığı açıklamada, "Bana imkan verilse, dünyanın en iyi futbolcusu olarak ben kendimi seçerdim." dedi.
 
"Ben nasılsam öyleyim, bu nedenle kendimi beğeniyorum." diyerek kendisini genelde çok iyi gördüğünü belirten 27 yaşındaki futbolcu, ayrıca Portekizce'de söylenen 'Fazla alçak gönüllük, insanı değersizleştirir" sözünü hatırlattı.
 
FİFA ve "France Football"ın her sene ortaklaşa verdiği  yılın futbolcusu ödülü 'Ballon d'Or' 2008 yılında kazanan Ronaldo, son 3 seneyi ise Arjantinli Lionel Messi'ye kaptrıdı. Bu yıl 7 Ocak 2013 te verilecek dünyanın en iyi futbolcusu ödülü yine iki yıldız arasında büyük heyecana sahne olacak.
 
Öte yandan Real Madrid bu akşam saat 21.45'te Almanya Şampiyonu Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Almanya'daki ilk maçı 2-1 kaybeden Eflatun Beyazlılar, gruptaki liderliği geri alabilmek için bu maçı mutlak kazanmak istiyorlar.
 
Çeviri: Zekai Altun/Zaman
 

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