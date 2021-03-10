Cristiano Ronaldo, 15 yıl sonra bir ilki yaşadı

Juventus'un Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenmesinin yankıları devam ederken, Crisitano Ronaldo 15 yıl sonra bir ilk yaşadı. Porto karşısında 2 maçta da gol atamayan Portekizli yıldız, en son 2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarından sonraki turlarda gol atamamıştı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Juventus, sahasında Porto'yu konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Juventus, ikinci maçı 3-2 kazanmasına rağmen deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve Porto çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo, "Ben Juventus'un başındayım ve bana birkaç yıllık proje olduğu için bu görev verildi. Bu yüzden görevimi kaybedeceğime ilişkin bir endişem yok. Henüz Mart, önümüzde bir sürü maç var" dedi.

Bir dönem Juventus'u da çalıştıran 74 yaşındaki İtalyan teknik adam Fabio Capello ise karşılaşma sonrasında Cristiano Ronaldo'ya yüklendi.

Sky Sport'ta yorum yapan Capello, Ronaldo'nun Porto'nun frikik golünde barajda yaptığı hataya dikkat çekerken, "Ronaldo'nun barajda yaptığı hareketin bir açıklaması yok. Affedilemez bir hata. Barajda duran kimse vurulmaktan korkmaz. Arkasını döndü. Büyük hata..." dedi.

Son 15 yılda ilk kez

Porto karşısında iki maçta da gol atamayan Cristiano Ronaldo ise son 15 yılda bir ilki yaşadı. Son olarak 2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin gruplardan sonraki turlarında gol atamayan Ronaldo, aynı şanssızlığı bu sezon da yaşadı.

Ronaldo, 2006-2021 arasında Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları ile Şampiyonlar Ligi'nin grup maçlarından sonraki herhangi bir tur aşamasında gol atmayı başarmıştı.