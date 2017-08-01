"Cristiano Ronaldo 15 yıl hapisle karşı karşıya"

İspanya basını Cristiano Ronaldo hakkında açılan vergi kaçakçılığı davasında tecrübeli futbolcu için 15 yıl hapis cezası ve 75 milyon euro para cezası riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

CNN'nin Sport ve Mundo Deportivo'dan derlediği haberinde Ronaldo'nun imaj haklarıyla ilgili olarak kurduğu bir şirket vasıtasıyla 14,75 milyon euro vergi kaçırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın başladığı ve Portekizli yıldızın mahkemede iddiaları reddettiği bilgisi verildi.

La Cadena Cope radyosunda yayınlanan El Partidazo programında davayla ilgili yapılan açıklamada Ronaldo'nun gelirlerini saklayarak 4 suç işlediği öne sürüldü.

"Ronaldo'nun işlediği suçların 3'ü ağır cezayı gerektiriyor"

Konuyla ilgili yapılan programda Ronaldo'nun işlediği suçlardan 3'ünün ağır cezayı gerektirdiği öne sürülürken Portekizli oyuncunun neyle karşı karşıya olduğunu bildiği bu nedenle de Ronaldo'nun endişeli olduğu savunuldu.

Eğer Ronaldo hazineyle anlaşmaya varır ve suçu kabul ederse 28 milyon euro ve 3 yıl hapis cezası alacak. Muhtemelen de hapis cezası para cezasına çevrilecek.

Ancak Ronaldo kesinlikle vergi kaçırdığı iddialarını reddediyor. Bu nedenle de Maliye'yle anlaşmaya yanaşmıyor.

Masum olduğunu savunan Ronaldo bu şekilde 75 milyon euro para cezası ve 15 yıl hapis cezası riskini de almış oldu.

İspanyol savcılara göre Ronaldo, Real Madrid'e transfer olduğu 2010 yılından bu yana 14 milyon 700 bin euro vergi kaçırdı.

Savcılar Ronaldo'yu ayrıca "mali yükümlülükleri bilinçli olarak ihlal etmek" ve "İspanya'ya geldikten sonra bir şirket kurduğu şirket üzerinden gelirini gizlemeye çalışmakla" suçluyor.



Forbes dergisine göre Portekizli futbolcu halen yıllık 79 milyon euroluk geliri ile dünyanın en fazla kazanan sporcusu.

Lionel Messi Suçlu bulunmuştu

İspanya'da Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi de geçen yıl vergi kaçırmaktan suçlu bulunmuş ve 21 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza daha sonra 252 bin euro para cezasına çevrilmişti.