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Spor

Cristiano Ronaldo 1 yok

12 Ekim 2009 18:30

2010 Dünya Kupası elemelerinde dün akşam oynanan Portekiz-Macaristan maçında sakatlanan Cristiano Ronaldo'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Ronaldo, bugün milli takım kampını terkederek Madrid'e geldi.

Real Madrid kulübü doktoru tarafından kontrolden geçirilen Ronaldo'nun sağ ayak bileğindeki sakatlığından dolayı 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Real Madrid'in Sevilla'ya karşı oynadığı ve yenildiği son lig maçında sakatlığından dolayı forma giymeyen Ronaldo'nun sakat olarak Portekiz Milli Takımı'nda oynadığını iddia eden İspanyol basını, Portekiz'in Dünya Kupası'na katılma şansını sürdürmesi için "yıldız futbolcunun kendini feda ettiğini" ileri sürdü.

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