Cristian: Türkiye ligi çok zorlu

T24 -

'Galatasaray ve Beşiktaş da yarışın içinde'

'Kupa hasretine son vermek istiyoruz'

'Takımıma kısa sürede dönmek istiyorum'

Cristian, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın toplantısı düzenledi.Türkiye Ligi'nin çok zorlu olduğunu ifade eden Cristian, ''Zorlu olduğunun en güzel örneği de bu sene yaşanıyor. Ligin bitimine 6 hafta kalmışken, 4 takımın şampiyonluk şansı var. Brezilya Ligi'nde bu kadar hafta kalınca 1-2 takım şampiyonluk için mücadele eder. Türkiye Ligi çok kaliteli ve zorlu. Biz de zorlu ligde ne kadar kupa varsa almak istiyoruz. 2 kupa için de oynayan ve almak isteyen tek ekibiz'' ifadelerini kullandı.Beşiktaş ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışından kopup kopmadıkları sorusuna da Cristian, şu yanıt verdi:''Galatasaray ve Beşiktaş da şampiyonluk yarışının içinde. Bundan birkaç hafta evvel bizi şampiyonluk yarışının dışında gösteriyorlardı. Ama aldığımız sonuçlar ve rakiplerimizin puan kayıpları ile en kuvvetli aday olduk. Ayaklarımız şu anda yere sağlam bir şekilde basıyor. Onlardan önde de olsak tökezlediğimizde bize yetişecekler, bu nedenle dikkatli olmalıyız.''Cristian, Fenerbahçe'nin uzun yıllardır Türkiye Kupası'nı kazanamadığının hatırlatılması üzerine, ''Fenerbahçe'nin 26-27 senedir bu kupayı alamaması şaşırtıcı. Şu ana kadar kazanamamıştır ama bu sorun değil, biz oyuncu grubu olarak bu sene kupayı kazanmak istiyoruz'' diye konuştu.Sakatlığı ile ilgili bir soruya Cristian, ''Şu anda iyi durumdayım. En kısa zamanda takımıma dönmek istiyorum, bu nedenle de sıkı bir şekilde çalışıyorum'' yanıtını verdi.Artık bu dönemden sonra takımın yüzde yüz mücadele edecek oyunculara ihtiyacı bulunduğunu anlatan Cristian, ''Artık hata kaldırmayacak haftalara girdik. Ben de tam hazır olarak dönmek istiyorum'' diye konuştu.