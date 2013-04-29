Cristian Baroni ile tanışan Gamze'nin hayali gerçek oldu

Cristian maç öncesi seramoniye lösemi hastası Gamze Yagar ile birlikte çıktı. En büyük dileği F.Bahçeli futbolcularla tanışmak olan minik Gamze’nin bu isteği kulüp tarafından gerçekleştirirken, Cristian’ın Gamze’ye sımsıkı sarılması dikkat çekti.



Maçtan önceki gün Can Bartu Tesisleri’ne giderek sarı lacivertli futbolcularla buluşan Gamze, Volkan Demirel’in davetlisi olarak dünkü karşılaşmayı izledi. Cristian’ın kucağında seremoniye çıkan Gamze’nin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Sosyal sorumluluk projesi “Rüya Bir Gün” kapsamında maçı izlemek için stada getirilen ve bir özel eğitim merkezinde öğrenim gören diğer down sendromlu çocuklar da seremonide yer aldılar.



Fenerbahçe taraftarı bu görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde ‘Haftanın En Güzel Karesi’ olarak değerlendirdi.