Cristian: Arda ayağıma bastı ben de ittim

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Cristian Baroni, sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ı 3-1 yenerek, mükemmel bir derbi oynadıklarını söyledi.

Maçtan sonra 1 yaşındaki oğlu Cristian Junior ile basın toplantısı yapan Cristian, maçın başından sonuna kadar istekli ve azimli bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, ''Bugün fantastik bir ortamda mükemmel bir derbi oynadık. Yakaladığımız fırsatları değerlendirseydik, daha farklı bir sonuç olurdu. Maça ilk 11'de başlayanlar ve sonradan giren oyuncularımızla, galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum'' diye konuştu.

Maç öncesi ısınma sırasında Arda ile yaşadığı olayla ilgili soru üzerine Cristian, ''Gereksiz bir olay oldu. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Bence daha önemli olan şey bugün aldığımız galibiyet'' dedi.





Bir gazetecinin bu konudaki ısrarlı sorusu üzerine Brezilyalı futbolcu, ''Taraftarının Arda'yı çağırdığı sırada bilerek veya bilmeyerek ayağıma bastı. Ben de bir reaksiyon olarak Arda'yı ittirdim. Sonra geldi bana bir şeyler söyledi. Sonra sizin de gördüğünüz olaylar oldu. Yani olayın başlangıcı Arda'nın ayağıma basması ve benim onu itmem oldu'' şeklinde konuştu.