T24 LogoT24 Logo
Spor

Cris Galatasaray yolunda

Tam adı "Cristiano Marques Gomes" olan 35 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2004'ten beridir Fransa Ligi'nde Lyon forması giyordu

04 Eylül 2012 00:34

Kolo Toure ve Chivu ile ilgilenen ancak bu transferleri bir türlü sonlandıramayan Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu.

Ujfalusi’nin beklenmedik sakatlığının ardından stoper arayışlarına giren G.Saray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Cris ile anlaştığı ve kısa süre içinde transferi açıklayacağı öğrenildi. 
 
Sarı-kırmızılı takım Lyon'un 35 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Cris ile anlaşmaya vardı. Tam adı "Cristiano Marques Gomes" olan 35 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2004'ten beridir Fransa Ligi'nde Lyon forması giyordu. Sarı-kırmızılıların, Çek stoper Ujfalusi'nin sakatlanması ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle anlaştığı Cris'in adını şampiyonlar ligi için UEFA'ya gönderdiği listeye de eklediği ifade edildi. 
 
Sarı-kırmızılı yönetiminin transferi bugün gece yarısına kadar açıklaması bekleniliyor.
 
 
Cris kimdir?
 
Tam adı: Cristiano Marques Gomes
Doğum tarihi: 3 Haziran 1977 (35 yaşında)
Doğum yeri:Guarulhos, Brezilya
Boyu: 1,83
Mevkii: Defans

ETİKETLER

CrisGalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24