Cris Galatasaray yolunda

Kolo Toure ve Chivu ile ilgilenen ancak bu transferleri bir türlü sonlandıramayan Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu.

Ujfalusi’nin beklenmedik sakatlığının ardından stoper arayışlarına giren G.Saray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Cris ile anlaştığı ve kısa süre içinde transferi açıklayacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takım Lyon'un 35 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Cris ile anlaşmaya vardı. Tam adı "Cristiano Marques Gomes" olan 35 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 2004'ten beridir Fransa Ligi'nde Lyon forması giyordu. Sarı-kırmızılıların, Çek stoper Ujfalusi'nin sakatlanması ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle anlaştığı Cris'in adını şampiyonlar ligi için UEFA'ya gönderdiği listeye de eklediği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı yönetiminin transferi bugün gece yarısına kadar açıklaması bekleniliyor.

Cris kimdir?

Tam adı: Cristiano Marques Gomes

Doğum tarihi: 3 Haziran 1977 (35 yaşında)

Doğum yeri:Guarulhos, Brezilya

Boyu: 1,83

Mevkii: Defans