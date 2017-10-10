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Ekonomi

Creditwest Bank ve Oyak Yatırım’dan işbirliği

İstanbul, 10 Ekim (DHA) – Creditwest Bank ile Oyak Yatırım tarafından imzalanan anlaşma çerçevesinde, Creditwest Bank müşterileri artık Türkiye Menkul Kıymetler piyasasında işlem yapabilecekler

10 Ekim 2017 17:20

İstanbul, 10 Ekim (DHA) – Creditwest Bank ile Oyak Yatırım tarafından imzalanan anlaşma çerçevesinde, Creditwest Bank müşterileri artık Türkiye Menkul Kıymetler piyasasında işlem yapabilecekler.
İstanbul’daki Oyak Yatırım Genel Merkezi’nde Oyak Yatırım ve Creditwest Bank yöneticilerinin katılımıyla iş bir imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Oyak Yatırım Genel Müdürü Emrah Silav, KKTC bankacılık sektörüne öncülük eden kurumlar arasında olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, iki kurum arasındaki iş birliğinin giderek artacağını belirttiler. 
Yapılan açıklamada, KKTC bankaları içinde kapsam bakımından bir ilk olan anlaşmaya göre; Creditwest Bank müşterileri hisse senedi alım satımı, tahvil, bono, Eurobond alım satımı, yatırım fonları gibi sermaye piyasası işlemlerini artık güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekleri ve bu ürünlerin kullanımı dışında yatırım danışmanlığı hizmeti de alabilecekleri duyuruldu.
İşbirliğinin duyurulduğu açıklamada, “Oyak Yatırım’ın Türkiye piyasasındaki tecrübesi ve Creditwest Bank’ın KKTC’deki finansal öncülüğü ve geniş müşteri ağı ile sermaye piyasasında yapılacak olan anlık işlemler, KKTC bankacılık sektörü adına gelecek için önemli bir adım olacak.” denildi.

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