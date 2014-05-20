T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Credit Suisse'e 2,6 milyar dolarlık ceza

İsviçre'nin önde gelen bankalarından Credit Suisse, ABD vatandaşlarının vergi kaçırmalarına yardım ettiği suçlamasını kabul etti. Uzlaşma yoluna giden banka, 2 milyar 600 milyon dolar ceza ödeyecek.

20 Mayıs 2014 14:05

Credit Suisse, ABD makamlarının başlattığı soruşturmada vergi kaçırmaya yardım suçunu kabullenen ilk banka oldu. İsviçre merkezli bir başka banka olan UBS 2009 yılında 780 milyon dolar cezaya çarptırılmış ancak suçunu kabul etmemişti. Credit Suisse, ABD tarafından vergi kaçakçılığına yardım suçlamasıyla soruşturulan 14 İsviçre bankasından biriydi.

Credit Suisse Başkanı Brady Dougan şubat ayında ABD Senatosu'nda kurulan araştırma komisyonunda ifade vermiş, "ABD vatandaşlarının vergi kaçırmasına yardımcı olan yanlış uygulamalardan derin pişmanlık duyduğunu" açıklamıştı. Dougan, buna neden olanların "oldukça sınırlı sayıdaki bir grup banka çalışanı olduğu" iddiasını dile getirmişti.

Komisyonun çalışmaları iddianın doğru olmadığını sergilemişti. Ulaşılan belgelere göre, toplam 22 bin 500 hesapta yaklaşık 10 milyar doların ABD Maliyesi'nden kaçırılmasında bin 800 Credit Suisse çalışanı katkı sağladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Credit Suisse ABDCreditSuisse ABDUBSSuisse Başkanı Brady DouganABD SenatosuABD MaliyesiCredit SuisseDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/rtr/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24