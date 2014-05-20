Credit Suisse'e 2,6 milyar dolarlık ceza

Credit Suisse, ABD makamlarının başlattığı soruşturmada vergi kaçırmaya yardım suçunu kabullenen ilk banka oldu. İsviçre merkezli bir başka banka olan UBS 2009 yılında 780 milyon dolar cezaya çarptırılmış ancak suçunu kabul etmemişti. Credit Suisse, ABD tarafından vergi kaçakçılığına yardım suçlamasıyla soruşturulan 14 İsviçre bankasından biriydi.

Credit Suisse Başkanı Brady Dougan şubat ayında ABD Senatosu'nda kurulan araştırma komisyonunda ifade vermiş, "ABD vatandaşlarının vergi kaçırmasına yardımcı olan yanlış uygulamalardan derin pişmanlık duyduğunu" açıklamıştı. Dougan, buna neden olanların "oldukça sınırlı sayıdaki bir grup banka çalışanı olduğu" iddiasını dile getirmişti.

Komisyonun çalışmaları iddianın doğru olmadığını sergilemişti. Ulaşılan belgelere göre, toplam 22 bin 500 hesapta yaklaşık 10 milyar doların ABD Maliyesi'nden kaçırılmasında bin 800 Credit Suisse çalışanı katkı sağladı.