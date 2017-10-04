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Ekonomi

Credit Suisse: Türk bankalarındaki çekilme fırsat yaratıyor

"Kamu bankalarının 2018 yılı toplam kar artış hızı, özel bankaların toplam kar artış hızının altında kalacak"

04 Ekim 2017 13:27

Credit Suisse analisti Ateş Buldur'un raporuna göre Türk bankalarındaki geri çekilme fırsat yaratıyor. Değerlemelerin hala cazip seviyelerde olduğu belirtilen raporda, bankaların beklentileri aşmayı sürdüreceği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre; Raporda, Türk bankalarının gelecek 12 aylık dönemde gelişen piyasa benzerlerini ve Türk finans dışı şirketlerini geride bırakması yönündeki beklentinin altı çizildi.

Credit Suisse'in Türk bankalarına ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle:

- Kurum özel bankaları kamu bankalarına tercih ediyor.

- Devlet bankalarının kar performansının özel bankalara göre yılın ikinci yarısında önemli ölçüde daha az olması bekleniyor.

- Kamu bankalarının 2018 yılı toplam kar artış hızı, özel bankaların toplam kar artış hızının altında kalacak.

- Piyasa, yüksek faizlerin net faiz marjı üzerindeki uzun vadeli olumlu etkisini hafife alıyor; “Yüksek faiz oranı yüksek net faiz marjı ve vade uyusuzluğundan dolayı kısa vadeli olumsuz etkinin sona ermesi ardından bankalar için yüksek karlılık anlamına geliyor.”

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