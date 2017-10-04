Credit Suisse: Türk bankalarındaki çekilme fırsat yaratıyor

Credit Suisse analisti Ateş Buldur'un raporuna göre Türk bankalarındaki geri çekilme fırsat yaratıyor. Değerlemelerin hala cazip seviyelerde olduğu belirtilen raporda, bankaların beklentileri aşmayı sürdüreceği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre; Raporda, Türk bankalarının gelecek 12 aylık dönemde gelişen piyasa benzerlerini ve Türk finans dışı şirketlerini geride bırakması yönündeki beklentinin altı çizildi.

Credit Suisse'in Türk bankalarına ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle:

- Kurum özel bankaları kamu bankalarına tercih ediyor.

- Devlet bankalarının kar performansının özel bankalara göre yılın ikinci yarısında önemli ölçüde daha az olması bekleniyor.

- Kamu bankalarının 2018 yılı toplam kar artış hızı, özel bankaların toplam kar artış hızının altında kalacak.

- Piyasa, yüksek faizlerin net faiz marjı üzerindeki uzun vadeli olumlu etkisini hafife alıyor; “Yüksek faiz oranı yüksek net faiz marjı ve vade uyusuzluğundan dolayı kısa vadeli olumsuz etkinin sona ermesi ardından bankalar için yüksek karlılık anlamına geliyor.”