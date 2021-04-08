Credit Suisse: Naci Ağbal'ın görevden alınması keyfi ve büyüme odaklı ekonomi politikalara geri dönüleceği endişesi doğurdu

Ekonomi Servisi

Uluslararası yatırım bankası Credit Suisse, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının, ondan önceki dönemde uygulanan keyfi ve büyüme odaklı ekonomi politikalarının geri döneceği endişesi yarattığını belirtti. Banka tarafından yayınlanan raporda, Ağbal görevden alınmadan önce Merkez Bankası’nın politika faizinde ilk indirimin eylül ayında yapılmasının öngörüldüğü, fakat değişiklik sonrasında bunu haziran ayına çekildiği ifade edildi. Banka, şu anda yüzde 19 seviyesinde bulunan Merkez Bankası politika faizinin Eylül sonuna dek yüzde 15’e inmesini bekliyor.

Rezervler eksi 61 milyar dolarda

Enflasyonda yükseliş beklentisinin sürdüğü belirtilen raporda Merkez Bankası’nın Swap (Para takası) hariç rezervlerinin 19 Mart tarihinde eksi 61 milyar dolar düzeyinde bulunduğu, bunun da ekonomik kırılganlıkla endişeleri artırdığı belirtildi.