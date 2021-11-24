Credit Suisse: Merkez Bankası yüklü faiz artışı yapana kadar dolar 14 lira olur

Dolar/TL'de yaşanan sert yükselişlerin ardından yabancı kuruluşlardan TL analizleri gelmeye devam ediyor. Son analiz İsviçreli banka Credit Suisse'ten geldi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yüklü bir faiz artışı gelene kadar dolar/TL'nin 14 seviyesine yükseleceğini öngördü.

Banka ekonomistleri TCMB'den yüklü bir artış gelmesi durumunda dolar/TL'nin 11 bölgesine gerileyeceğini öngördü.

Credit Suisse ekonomistleri dolar/TL'nin istikrar kazanması için faizin son manşet enflasyonla aynı seviyeye gelmesi, başka deyişle 500 baz puan artması gerektiğine işaret etti. Credit Suisse, kurdaki istikrar için TCMB'nin 10 puanlık agresif bir faiz artışına ihtiyaç duyabileceğini de öngördü.