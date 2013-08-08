Credit Suisse: Avrupa’da durgunluk bitiyor

İsviçreli banka Credit Suisse, Avrupa’da krizin bittiği, en sorunlu ülkeler Yunanistan ve İspanya’da bile işlerin yoluna girme evresinde olduğunu tespitinde bulundu.

İsviçreli banka Credit Suisse, yayımladığı son raporda Avrupa’da resesyonun Ağustos sonu itibariyle sona ereceğini ifade etti.

Bankanın raporunda Yunanistan ve İspanya gibi Avrupa’nın en yüksek işsizlik oranına sahip iki ülkesi için bile güzel günlerin yakın olduğuna dikkat çekildi.

Her iki ülkenin de borçlarını ödeyemeyip, Avrupa Kurtarma Mekanizması’ndan yardım almasının ardından yatırımcılar arasındaki güvenini uzun bir süre kaybettiğinin altının çizildiği raporda, algının son dönemde değiştiği kaydedildi.



Yatırımcı ve iş dünyası güveni geri geliyor



Credit Suisse’e göre hem Yunanistan hem de İspanya’da yavaş yavaş tüketici ve iş dünyası güveni geri geliyor.

Banka, güvenin yavaş yavaş geri gelmesinin işlerin kesinlikle yolunda gideceğinin bir kanıtı olmadığını ancak yine de başlangıç olarak bile iyi bir gelişme olduğunu belirtti.

İki ülkede güvenin işten çıkarmalardaki yavaşlamayla geri gelmeye başladığı belirtildi.

Ancak Euro Bölgesi imalat sektörünün son yılların en iyi performanslarından birini göstermesi ve Yunanistan, İtalya, İspanya, İrlanda ve Portekiz gibi çevre ekonomilerde bile imalat faaliyetlerinin artması güveni tetikleyen önemli bir unsur.

Yunanistan, İtalya, İspanya ve İrlanda’da Haziran ayı imalat sektörü PMI endeksi yükselmişti. Yunanistan ve İspanya’da işlerin Temmuz’da biraz daha yolunda gitmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerin ışığında, Credit Suisse’in araştırma ekibinin çalışmaları son iki yıldır paralarını bu ülkelerden çeken yatırımcıların geri dönmeye başladığını gösterdi.



Avrupa'da iyileşme başlıyor



Credit Suisse'in raporunda Avrupa’da ekonomik iyileşmenin başladığı bunun çevre ekonomilerden ana ekonomilere kadar kıtanın her yerinde hissedilmeye başladığı ifade edildi.

Raporda, “Önemli olan şey, iyileşmenin kıta genelinden gelen olumlu ekonomik verilerle destekleniyor oluşu” ifadesine yer verildi.