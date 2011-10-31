-Credit Suisse 1000 kişiyi çıkaracak CENEVRE (A.A) - 31.10.2011 - İsviçre bankası Credit Suisse, 1.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. İsviçre'de yayım yapan Tages Anzeiger gazetesinin haberine göre, yarın üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklaması beklenen Credit Suisse, özellikle yatırım bankacılığı biriminden 1.000 kişinin işine son vermeyi planlıyor. Banka yetkilileri işten çıkarmalara ilişkin haberler konusunda açıklama yapmayı reddetti. Credit Suisse, Temmuz ayında dünya genelinde çalışan sayısının yüzde 4'üne tekabül eden 2 bin kişiyi işten çıkaracağını belirtmişti. Küresel bazda 50 bin 700 çalışanı bulunan bankanın net karı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 oranında azalarak 667 milyon avroya gerilemişti.