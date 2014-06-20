CPJ’den yayın yasağına tepki

New York merkezli Gazetecileri Koruma Cemiyeti (CPJ), Türk yetkililerin Musul’da rehin bulunan Türk vatandaşlarına yönelik haberlere getirdiği yayın yasağına tepki gösterdi

CHA’nın haberine göre, CPJ, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Türk yetkililere seslenerek sansürün biran önce kaldırılması çağrısında bulundu.

CPJ adına yazılı açıklama yapan kurumun Avrupa ve Avrasya Programı Koordinatörü Nina Ognianova, Türk yetkililerden ayrıca basının üstlendiği hayati role de saygı duymalarını istedi. Hassas konulara getirilen yayın yasağı ile toplumda söylentilerin ve yanlış bilgilerin daha fazla karmaşaya yol açacağı konusunda uyaran Ognianova, bunun da sorunu içinden çıkılmaz hale dönüştüreceğine dikkat çekti.

CPJ, medyaya getirilen sansürün Türkiye’de ilk olmadığını belirtti ve halkın özgür haber alma hakkının engellendiğini iddia etti.