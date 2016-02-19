T24 LogoT24 Logo
Gündem

CPJ'den Türkiye'ye Suriyeli gazeteci Jarrah için çağrı

“Türkiye makamlarından Rami Jarrah'ı bir an önce serbest bırakmasını istiyoruz"

19 Şubat 2016 20:27

P24*

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 17 Şubat’ta Gaziantep’te gözaltına alınan Suriyeli gazeteci Rami Jarrah'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), çarşamba günü gözaltına alınan Suriyeli gazeteci Rami Jarrah'ın salıverilmesi için Türkiye'ye çağrıda bulundu.
 
Komiteye göre Jarrah, Gaziantep'te oturum izni başvurusu için Emniyet Müdürlüğü'ne gittiği sırada gözaltına alınmıştı. İsmini vermek istemeyen bir gazetecinin CPJ’e aktardığı bilgiye göre, henüz hangi nedenle gözaltına alındığı kesinleşmemiş olan Jarrah'a yaptığı işle ilgili sorular yöneltildi.
 
Gazetecileri Koruma Komitesi Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Nina Ognianova, “Türkiye makamlarından Rami Jarrah'ı bir an önce serbest bırakmasını ve Türkiye'de çalışmalarına korku veya engellemeyle karşılaşmadan devam etmesine izin vermelerini istiyoruz. Suriye'deki savaşı büyük riskler alarak uzun yıllar takip eden Jarrah, bağımsız haberciliğiyle bilinen biridir. Güvenli bir liman olarak Türkiye'ye sığınan Jarrah gibi Suriyeli gazeteciler, gözaltı ve tacize maruz bırakılmak yerine korunmalıdır” dedi.
 
Konuyla ilgili bir haber yayınlayan Sözcü Gazetesi'ne göre, gazeteciden gözaltına alındığı günden beri haber alınamıyor. Habere göre, gazetecinin avukatı Orçun Çetinkaya yaptığı açıklamada,  Jarrah’ın gözaltına alındıktan sonra  “misafirhane”ye götürüldüğünü, ancak kendisiyle bundan sonra iletişimin kesildiğini söyledi.
 
2011'de eşi ve çocuğuyla birlikte Suriye’den ayrılan Jarrah, daha önce CNN, Al Jazeera ve NPR gibi basın kuruluşlarına haberler yapmıştı. Jarrah, ülkesinden ayrıldıktan sonra bir grup gazeteci ile birlikte, uluslararası basın kuruluşlarına video ve haber içeriği sağlayan bağımsız yurttaş gazeteciliği grubu ANA Press’i kurdu. 

Bu haber P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nda yayımlanmıştır.

ETİKETLER

rami jarrahp24tutuklukimçağrıcpj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24