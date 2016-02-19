CPJ'den Türkiye'ye Suriyeli gazeteci Jarrah için çağrı

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Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 17 Şubat’ta Gaziantep’te gözaltına alınan Suriyeli gazeteci Rami Jarrah'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), çarşamba günü gözaltına alınan Suriyeli gazeteci Rami Jarrah'ın salıverilmesi için Türkiye'ye çağrıda bulundu.



Komiteye göre Jarrah, Gaziantep'te oturum izni başvurusu için Emniyet Müdürlüğü'ne gittiği sırada gözaltına alınmıştı. İsmini vermek istemeyen bir gazetecinin CPJ’e aktardığı bilgiye göre, henüz hangi nedenle gözaltına alındığı kesinleşmemiş olan Jarrah'a yaptığı işle ilgili sorular yöneltildi.



Gazetecileri Koruma Komitesi Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Nina Ognianova, “Türkiye makamlarından Rami Jarrah'ı bir an önce serbest bırakmasını ve Türkiye'de çalışmalarına korku veya engellemeyle karşılaşmadan devam etmesine izin vermelerini istiyoruz. Suriye'deki savaşı büyük riskler alarak uzun yıllar takip eden Jarrah, bağımsız haberciliğiyle bilinen biridir. Güvenli bir liman olarak Türkiye'ye sığınan Jarrah gibi Suriyeli gazeteciler, gözaltı ve tacize maruz bırakılmak yerine korunmalıdır” dedi.



Konuyla ilgili bir haber yayınlayan Sözcü Gazetesi'ne göre, gazeteciden gözaltına alındığı günden beri haber alınamıyor. Habere göre, gazetecinin avukatı Orçun Çetinkaya yaptığı açıklamada, Jarrah’ın gözaltına alındıktan sonra “misafirhane”ye götürüldüğünü, ancak kendisiyle bundan sonra iletişimin kesildiğini söyledi.



2011'de eşi ve çocuğuyla birlikte Suriye’den ayrılan Jarrah, daha önce CNN, Al Jazeera ve NPR gibi basın kuruluşlarına haberler yapmıştı. Jarrah, ülkesinden ayrıldıktan sonra bir grup gazeteci ile birlikte, uluslararası basın kuruluşlarına video ve haber içeriği sağlayan bağımsız yurttaş gazeteciliği grubu ANA Press’i kurdu.

Bu haber P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nda yayımlanmıştır.