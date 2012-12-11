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Dünya

CPJ: Türkiye, 49 tutuklu gazeteci ile birinci sırada

Comittee to Protect Journalists, 2012 yılına ilişkin cezaevinde bulunan gazetecilere ilişkin raporunda, dünyada hapiste bulunan gazeteci sayısının bu yıl rekor sayıya ulaştığını belirtti

11 Aralık 2012 16:59

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi CPJ (Comittee to Protect Journalists), cezaevinde bulunan gazetecilere ilişkin 2012 raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye, 49 gazeteciyle ilk sırada. Geçen yılki raporunda Türkiye'de hapiste 8 gazeteci bulunduğunu yazdığı için tepki toplayan CPJ, bu yılki raporuyla hükümetten de tepki gördü. Öte yandan, CPJ'nin 49 kişi olduğunu raporladığı hapisteki gazeteci sayısı, Ekim ayında yayınlanan "BİA Medya Gözlem ve İfade Özgürlüğü Raporu"na göre 72. Ayrıca, 35 dağıtımcı da hapiste

CPJ raporuna göre Türkiye'de cezaevinde  tutulan gazeteci sayısı 49. CPJ, 2011'de hazırladığı raporunda Türkiye'de hapiste olan gazetecilerin sayısının yalnızca 8 olduğunu belirtmiş, bu nedenle de büyük tepki toplamıştı. O sırada Türkiye'de hapiste bulunan gazeteci sayısının 100'ün üzerinde olduğu TGS ve çeşitli meslek kuruluşlarının raporlarında ve açıklamalarında belirtiliyordu.

Komite, 2011 raporundan 9 ay sonra yayınladığı Türkiye Özel Raporu'nda, hapisteki gazetecilerin sayısını 76'ya yükseltmiş, "Bazı tutuklular ile ilgili araştırmalarımız sürüyor" demişti. CPJ'nin o zamanki ifadesiyle, 61 gazeteci doğrudan meslekleriyle ilgili gerekçeler nedeniyle cezaevinde, 15 kişi ise "daha muğlak nedenler"le  içeride tutuluyordu.

2012 raporuna göre, Komite, daha önceki araştırmalarında yer almayan pek çok davanın gazetecilikle ilgili nedenlerden olduğunu kesinleştirdi ve böylece ülkedeki toplam rakam yükseldi.

Rapordaki ifadeye göre, CPJ, "kapsamı geniş tutularak yazılmış terörle mücadele ve ceza kanunlarının Türk yetkililere, yasadışı gruplara dair haber yapmayı ve hassas konuları incelemeyi doğrudan terörizm veya devlet karşıtı aktivite kapsamına alma imkanı sağladığı" bulgusuna ulaştı.

Raporun Türkiye bölümünde, "Onlarca Kürt muhabir ve editörün terörizmle ilgili suçlamalarla ve diğer bazı gazetecilerin de hükümet karşıtı komplo" suçlamasıyla içeride tutulduğu ifadesi de var.

CPJ'nin 49 kişi olduğunu raporladığı hapisteki gazeteci sayısı, Ekim ayında yayınlanan "BİA

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