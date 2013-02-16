CPJ: Türkiye dünyanın en büyük hapishanesine dönüşüyor

Gazetecileri Koruma Komisyonu'nun (CPJ) "Basına Yönelik Saldırılar" başlıklı raporunda Türkiye de yer aldı. Raporda, 49 gazetecinin tutuklu olması gösterilerek "Türkiye dünyanın en büyük hapishanlerinden birine dönüşüyor" denildi.

Uluslarası basın gözlem kuruluşu Gazetecileri Koruma Komisyonu’nun (CPJ) dün yayımladığı “Basına Yönelik Saldırılar” başlıklı son raporuna göre, 2012 yılında 43 gazeteci görev başında öldürüldü. Bu sayı geçen yıla göre yüzde 43 yükseliş gösterirken 35 gazeteci ortadan kayboldu.

2012’de tutuklanan 232 gazeteci ise komisyonun raporları yayınlamaya başladığı 1990 yılından beri ortaya çıkan en yüksek sayıya işaret ediyor.

Komisyon ilk defa bu yıl “gazetecilik açısından en endişe verici trendlerin belgelendiği” ülkeleri içeren ‘Risk Listesi’ yayımladı.

Listede Türkiye ile birlikte Brezilya, Ekvador, Etiyopya, İran, Pakistan, Rusya, Somali, Suriye ve Vietnam yer aldı.

Türkiye’nin listeye girme sebebi olarak “1 Aralık 2012 itibarıyla 49 gazetecinin tutuklu olması ve gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanelerinden birine dönüşmesi” gösterildi.

Türkiye’deki kanunların özellikle de ceza kanunun ve terörle mücadele yasalarının hayli baskıcı olduğuna ve hükümetin üst düzey yetkilileri tarafından basın karşıtı söylemlerin varlığına değiniliyor.