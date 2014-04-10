CPJ: Türkiye basın karşıtı yasa ve önlemlere son vermeli

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup göndererek Türkiye'de bağımsız medyanın sınırlanmasına yönelik atılan adımlardan endişe duyduğunu ifade etti.

Mektupta Türkiye'nin Washington büyükelçiliğine fakslanan 9 Nisan tarihli mektupta, yakın geçmişte bölgede model olarak gösterilen Türkiye'nin bugün "gerçek demokrasiyi ifade eden ilke ve uygulamalardan uzaklaşan bir ülke olarak eleştirildiği" vurgulandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, CPJ, basının zaten ağır baskı altında olduğu Türkiye'de hükümet yetkililerinin gizlice dinlenen konuşmalarının internete düşmesi üzerine Twitter ve YouTube erişimlerinin engellenmesini ve internete sınırlama getirilmesini de eleştirdi.

CPJ Başkanı Joel Simon imzalı mektupta, "Yolsuzluk ve gizli bilgilerin sızdırılması her hükümet açısından zorluk içermekle birlikte, sızan bilgilere yönelik haber yapan medya ve gazetecilerin, ki bu onların işidir, peşine düşmek demokrasiye ve ulusal güvenliğe hizmet etmez." denildi.

'Otoriter yolda ilerliyor'

Son dönemlerde medyaya yönelik baskılardan örnekler sıralanan mektupta, bu önlemlerin, gazetecilerin hapsedilmesi, protestolara yer veren basına karşı şiddet uygulanması, muhalif gazetecilerin işten atılmasının Türk demokrasisi açısından geri bir adım olduğu ve Türkiye'nin otoriter bir yolda ilerlediği yönündeki uluslararası algıyı desteklediği kaydedildi.

Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ilkelerine ve İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına tabi olduğu belirtilen mektupta, "fakat hükümetinizin aldığı birçok önlem ve yaptığı yasalar bu sorumlulukları ihlal etmiştir" denildi.

Son aylarda basın özgürlüğü ihlallerinin arttığı ve Türkiye'de medya ortamının giderek daha baskıcı bir hal aldığı vurgulandı.

CPJ, hükümeti, basın özgürlüğünü engelleyen önlem ve yasaları kaldırmaya, YouTube üzerindeki yasağa ve sosyal medyayı sınırlama çabalarına, gazeteciler üzerindeki baskıya ve basına karşı kullanılan saldırgan dile son vermeye çağırdı.