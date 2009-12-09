CPJ: Cezaevlerinde 136 gazeteci var

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), tüm dünyada cezaevlerindeki serbest gazeteci sayısının son 3 yılda neredeyse 2 katlık bir artış gösterdiğini açıkladı.

Merkezi New York'ta bulunan CPJ'den yapılan açıklamada, 1 Aralık itibariyle 136 muhabir, editör ve fotomuhabirin demir parmaklıklar ardında olduğu, bu gazetecilerin yaklaşık yarısını da serbest çalışan gazetecilerin oluşturduğu belirtildi.

İnternetin birçok gazetecinin bağımsız bir şekilde çalışmasına olanak sağladığı ve bazı haber kuruluşlarının da düşük maliyet nedeniyle serbest çalışanları tercih ettiği hatırlatılan açıklamada, cezaevindeki serbest gazeteci sayısının ikiye katlandığı ifade edildi.

CPJ'nin açıklamasında, bugün ön cephelerdeki gazetecilerin gittikçe daha çok serbest muhabir olarak çalışmaya başladığı, internet gazeteciliğinin yükselişinin yeni nesil gazetecilere kapıları açtığı belirtilerek, ancak bu gazetecilerin daha savunmasız olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, en çok gazetecinin tutuklu olduğu ülkenin Çin olduğu, Çin'de 24 medya mensubunun cezaevinde bulunduğu kaydedildi. Çin'i ise, İran, Küba, Eritre ve Myanmar'ın izlediği ifade edildi.

İran'da cezaevinde 23 gazeteci olduğu ve bu gazetecilerin çoğunun haziran ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gözaltına alınanlar arasında bulunduğu kaydedilen açıklamada, Küba'da 22, Eritre'de 19, Myanmar'da 9 gazetecinin cezaevinde olduğu aktarıldı.

CPJ'nin açıklamasında, bu ülkeler dışında gazetecilerin cezaevinde bulunduğu 21 ülke daha olduğu belirtildi.