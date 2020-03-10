CPAC katılımcısında Koronavirüs görülmesinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama: Trump, semptom gösteriyor mu?

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) taşıyıp taşımadığına dair test yaptırmadığını duyurdu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham, "Başkan'a Kovid-19 testi yapılmadı çünkü kendisinin virüsü taşıdığı doğrulanan kimseyle yakın veya uzun süreli teması olmadı" dedi. Grisham, Trump'ın herhangi bir semptom da göstermediğini ifade etti.

Trump'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Grisham, bir doktorun ABD liderini yakından takip edeceğini ifade etti.

The Hill'in aktardığına göre Trump, son günlerde kendini Koronavirüs sebebiyle karantinaya alan üç kişiyle temasa geçti.

ABD lideri, daha sonra bir katılımcının Kovid-19 taşıdığı ortaya çıkan Muhafazakar Siyasi Faaliyet Konferansı'na (CPAC) da katılmıştı. Trump, daha sonra virüsü taşıyan kişiyle el sıkıştığı ortaya çıkan ABD Muhafazakar Birliği başkanı ile de el sıkışmıştı.

Öte yandan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri Matt Gaetz, Paul Gosar ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz, Muhafazakar Siyasi Faaliyet Konferansı'nda Koronavirüs taşıyan kişiyle temasta bulunduklarını ve bu sebeple kendilerini karantinaya aldıklarını duyurdu. İki Kongre üyesi de henüz bir semptom göstermediklerini, ama önlem olarak 14 gün boyunca evlerinde kalacaklarını bildirdi.