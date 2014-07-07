Çözüm sürecinin yeni yol haritasında neler olacak?

Hükümetin çözüm süreci için belirlediği yol haritasında Kandil ve 8 kampın eş zamanlı olarak boşaltılacağı, suça bulaşmayan PKK üyelerinin dönüşü için 1 yıl, kırmızı bültenle arananlar için 3 yılın öngörüldüğü iddia edildi. Zaman esaslı silahsızlanma sürecinin de başlatılacağı öne sürüldü.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberinde öne sürülen plana göre, "Çözüm süreci" tasarısının TBMM tatile girmeden yasalaşmasının hemen ardından "Eve, hayata, siyasete" dönüş için düğmeye basılacak. Yeni yılla birlikte hayata geçirilecek yol haritasına göre, Kandil'in tahliyesi ile Mahmur, Smile, Misuriye, Atruş gibi 8 kampın boşaltılması eş zamanlı yürütülecek. Silahlı eylemlere katılmayan, hakkında arama kararı bulunmayan, suça karışmamış örgüt üyeleriyle, Avrupa 'da ve Kuzey Irak'ta yerleşik isimlere Türkiye 'ye dönüş kapısı açılacak. "Çözüm süreci" tasarısı, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlıyor. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, "eve dönüş" için zamanı belirlenen, takvime bağlanan eylem planı üzerinde çalıştıklarını açıklarken, gözler yeni yasal düzenlemeler ve toplumsal bütünleşmeye dönük siyasi adımlara çevrildi.



Habere göre atılacak olan o adımlar şöyle:

Silahsızlanma süreci

Siyasi, hukuki adımlara paralel olarak, silahsızlandırma alanları belirlenecek. Zaman esaslı silahsızlanma süreci işleyecek. Silahların teslimi birinci adımın önceliği olacak.

Hukuki altyapı

İkinci adımda, dağdan inecekler için hukuki altyapı hazırlanacak. TCK'nın 314 ve diğer maddeleri TMK kapsamındaki maddelerde düzenleme yapılacak. "Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemiş" olmaya yönelik TCK 220/6 maddesi değiştirilecek. Örgüt üyeliği kriterleri netleştirilecek, çelişkili kararların önüne geçilecek. Bu düzenlemeler yapılırken, silahlı örgüt üyeliği suç olmaktan çıkmayacak.

Yüksek yargıdan destek

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay gibi yüksek yargı organlarının da sürece katkı sunması sağlanacak. Pişmanlık yasasında düzenleme yerine yeni bir sayfa açılacak. Habur'da 5 yıl önce teslim olan 7'si çocuk 15 PKK 'lının gerek yaşı gerekse pişmanlık şartlarının re'sen gözetilerek bırakılması formülünün daha etkin kullanımı öngörülüyor.

Suça karışmayanlara 1 yıl

Üçüncü adımda, silahı bırakıp, dönüş yapacak örgüt üyelerine takvim verilecek. Kandil ve bölgesindeki örgüt üyelerinin sayısının 5 binin üzerinde olduğu tahmin edilirken, silahlı faaliyette yer alan ve almayanlar olarak ikiye ayrılacak. Suça karışmayanların dönüşü için 1 yıl öngörülüyor. Almanya, Fransa, İsveç başta olmak üzere Avrupa ülkelerine iltica eden, kaçan, örgüt üyeleri 2 yılda Türkiye'ye gelebilecek. Erbil, Süleymaniye gibi Kuzey Irak kentlerine yerleşip, iş kuran eski örgüt üyeleri için de süre 2 yıl olacak.

Kırmızı bültenle arananlar

Kırmızı bültenle aranan örgüt yöneticileri içinse 3 yıllık bir takvim öngörülüyor. Toplumsal hassasiyetler de dikkate alınarak, örgütün Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi yöneticileri için farklı seçenekler masada bulunuyor. Bu isimlerin Kuzey Irak'ta statü almaları ya da Avrupa ülkelerine gitmeleri seçenekleri gündeme gelecek. Örgüt yöneticilerinin Avustralya gibi ülkelere gitmesi de seçenekler arasında yer alacak.

Üç yıl içinde yapılacaklar

Dönüşün koordinasyonu için Erbil'de ofis açılacak. Çözüm sürecine destek veren Avrupa'daki Kürt diyasporası ile görüşmek üzere bir heyet oluşturulacak. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na bağlı uzman bir heyet dönüşe yönelik teknik görüşmeleri yürütecek. İlk etapta geleceklerin listesinden, hangi sınır kapısından giriş yapılacağına kadar her aşama program dâhilinde yürütülecek.



Çocuklara vatandaşlık: Örgütün lojistik destek aldığı, militan kazandığı Mahmur'un da aralarında bulunduğu 8 kamp, Kandil'le eş zamanlı olarak boşaltılacak. Bu kamplarda yaşayanlar mülteci konumunda olduğu için uluslararası hukuka göre "gönüllü" dönmeleri gerekiyor. Türkiye'ye dönmek isteyenlerin askerlik gibi durumlar için İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı zemin hazırlayacak. BM denetimindeki bu kamplarda doğan çocuklara T.C vatandaşlığı verilecek.



Sosyal yardım: Eve dönenlerin yaşamlarını idame edebilmeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmaya Destek Fonu'ndan yardım sağlanacak. Kalkınma Ajansları bünyesinde oluşturulacak heyetler ekonomik açıdan yeni programlar ortaya koyacak. Kendi işini kurmak isteyenlere Diyarbakır, Mardin, Batman'da yer gösterilecek.



Sivil desteğin devamı: Sürece toplumsal desteğin korunması için bir dizi kampanya yürütülecek. Sivil örgütler, insan hakları dernekleri de katkı sunacak. Çerçeve tasarı kapsamında sürecin kesintiye uğramaması için uluslararası kuruluşlardan, deneyimli isimlerden katkı alınabilecek. Dağdan dönenlerin uyumu konusunda da üniversitelerden destek alınacak.

Meclis'te yasa mesaisi

Meclis, bu hafta 6 maddelik çözüm paketi ile uzun süredir Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde olan torba yasa için mesai yapacak. 25 Temmuz'a kadar çalışma kararı alan Meclis'te bu hafta ilk olarak çözüm süreci paketi ele alınacak. Çözüm Paketi ve Torba Yasa Tasarısı gündemin ilk sıralarına çekilirken çalışma saatleri de uzatılacak. Genel Kurul'un 25 Temmuz'a kadar haftalık çalışma günleri dışında cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde de çalıştırılması planlanıyor. Çözüm süreci paketinin yanı sıra torba yasa da Meclis'in gündemini oluşturacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Soma'daki facianın ardından madencilere yönelik düzenlemeler ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını içeren tasarının görüşmelerine devam edilecek. Komisyondaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Genel Kurul'a gelecek olan tasarının, "Çözüm Süreci Paketi"nin yasalaşmasından sonra ara verilmeden görüşülmesi planlanıyor. Meclis, bu 2 tasarının ardından tatile girecek.