Çözüm sürecinin İmralı heyeti üyesi Bağrıyanık gözaltına alındı

VAN, (DHA)- ÇÖZÜM sürecinin devam ettiği dönemde HDP\'nin kurduğu İmralı heyetinde yer alan \'Özgür Kadın Hareketi\' üyesi Ceylan Bağrıyanık, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Van\'da gözaltına alındı.

HDP\'nin \'Çözüm süreci\' döneminde İmralı-Ankara-Kandil arasında görüşme trafiği gerçekleştiren İmralı heyeti üyelerinden Ceylan Bağrıyanık, Van\'da hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. \'Özgür Kadın Hareketi\' üyesi olan Bağrıyanık, İmralı heyetine, daha sonra sonradan kapatılan DEP\'in eski milletvikili Hatip Dicle ile birlikte dahil edilmişti. Özgür Kadın Hareketi\'nden yapılan açıklamada, \"Kadın Hareketi\'ni, demokratik çözüm ve müzakere sürecinde İmralı heyetinde temsil eden arkadaşımızın asılsız ihbar gerekçesiyle gözaltına alınması kabul edilemez\" dedi.



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