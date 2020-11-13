"Çözüm sürecinin bitmesinin nedeni: Antep, Ankara Gar, İstanbul Havalimanı, Suruç"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'teki bakanlığının bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda çözüm sürecinin neden bittiğini anlatırken, IŞİD'in saldırılarını neden olarak gösterdi. Akar "Antep, Ankara Gar, İstanbul Havalimanı, Suruç... Yani yüzlerce kişiyi katlettiler, cevap bu oldu" dedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) 2021 yılı bütçesi kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Bakan Hulusi Akar, şunları söyledi:

“Şurada kartları da çıkarmıştık, sizin bildiğiniz bir şey ama bir daha hatırlatmak istiyorum; 2013-2015 çözüm süreci. Ya, burada çözüm sürecine karşı çıkanlar var, Ak Partililerden, sağ cenahtan diyelim ‘buna ne gerek vardı?’ vesaire gibi. Hayır, bu çözüm süreci gerçekten bizim tarihimize not düşmek bakımından çok önemli olmuştur. Devlet bütün şefkatini göstermiştir, bütün sabrını göstermiştir, demiştir ki, ‘gelin, bu terörü bitirin, hep beraber oturalım, konuşalım, danışalım, bu işi çözelim.’ Fakat ne oldu? Antep, Ankara Gar, İstanbul Havalimanı, Suruç… Yani yüzlerce kişiyi katlettiler, cevap bu oldu. Bunun üzerine ne oldu? 24 Temmuz’daki bu katliamlardan sonra gerçekten çok büyük çaplı, o ana kadar tespit ettiğimiz terör hedeflerinin hepsi vuruldu, 24 saat, 48 saat vuruldu havadan.”