Çözüm sürecinde genel af yok, teminat var

Çözüm sürecinde “Devlet-İmralı-Kandil” arasında trafik hızlanırken genel af yerine Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklikler yapılması ve geri dönenler için teminat verilmesi düşünüldüğü iddia edildi. Abdullah Öcalan ile yapılan “PKK’nın silahsızlandırılması” görüşmelerinde, Türkiye içindeki silahlı unsurların tamamen çekilmesinde anlaşıldığı öne sürüldü.

Hükümet tarafından ‘Çözüm süreci çerçeve yasası’ hazırlığının tamamlanması, Öcalan’ın da “Eylül ayı sonuna kadar temel ilkeler belirlenerek imza altına alınmalıdır” açıklaması üzerine ‘Devlet-İmralı-Kandil’ arasında hızlı bir trafik yaşanmaya başlandı.

HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın mesajını iletmek üzere dün Kandil’e gitti. HDP’den yapılan açıklamada “Heyetimiz, demokratik çözüm sürecinde gelinen aşama, Rojava, Şengal ve Musul başta olmak üzere yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirme yapmak amacıyla görüşmeler yapmak üzere Kandil’e gitmiştir” denildi.

Sekretarya Kamu Güvenliği’nde

Faruk Balıkçı’nın Hürriyet’teki haberine göre, çözüm sürecinin ana hatları 1 Eylül tarihine yetiştirilmeye çalışılıyor. Öcalan’ın 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle çözüme ilişkin vereceği mesaj beklenirken devlet, sürecin ana hatlarını Öcalan’la, yasal düzenlemeleri HDP ile silahsızlanmayı ise Kandil ile temas içinde yürütecek.

Sürecin sağlıklı işlemesi için izleme kurulu ve STK uzman ekiplerinin içinde yer aldığı bir ‘komisyon’ oluşturulacak. Yapılacak tüm görüşmeler ise Kamu Güvenliği Müsteşarlığı içinde oluşturulacak sekretarya tarafından kayda alınacak. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Öcalan’ın devlet ile yaptığı ve mutabakata vardığı görüşmelerdeki yol haritası açıklanacak. Öncelikle krizi yönetecek beceriyle donanımlı akil adamlar devreye sokulacak. Ardından ‘izleme kurulu’ ve ‘komisyon’ oluşturulacak. Böylece yol haritası devreye girecek.

Oslo tecrübesi de dikkate alınarak sürecin daha şeffaf yürütülmesinde anlaşmaya varıldığı, genel af yerine Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklikler yapılacağı ve geri dönenler için teminat verileceği öğrenildi. Örgüt üyeliği tanımı ise yeniden yapılacak. Avrupa’da bulunan ve haklarında yargı kararı olan, vatandaşlıktan çıkarılan, kırmızı bültenle arananların dönüşü için yeni çalışmalar başlatılacak. Geçen yıl yarım kalan çekilme tamamlanarak Türkiye içindeki silahlı grupların silahsızlandırılması sağlanacak.

Türkiye’de silah bırakacaklar

İmralı’da Öcalan ile yapılan ‘PKK’nın silahsızlandırılması’ görüşmelerinde, Türkiye içindeki silahlı unsurların tamamen çekileceği ancak Türkiye dışında bu aşamada silahsızlanmanın mümkün olmayacağı ifade edildi. Musul, IŞİD tarafından alındıktan sonra Öcalan, savaş sürdüğü müddetçe örgütün silahsızlanmasının mümkün olmadığını açıklamıştı. Görüşmelerde uluslararası kurumun gözlemciliği ise kabul edilmedi.