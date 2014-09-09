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'Çözüm sürecinde finişe 2015 seçimleri öncesi varılacak'

Hüseyin Yayman: Sona yaklaşılmasına bağlı olarak Hakan Fidan’ın ada ziyaretlerinin yoğunlaştığı belirtilirken yeni MİT heyeti de Öcalan’la görüşmelere başladı

09 Eylül 2014 15:58

Çözüm sürecinin geldiği noktayı değerlendiren Vatan gazetesi yazarı Hüseyin Yayman, “2015 süreç için final yılı olacak. Başbakan Davutoğlu önderliğinde yürütülen çalışmalara Ekim’de son şekli verilecek. İçerik, kapsam, aktörler ve takvimle ilgili çalışmanın özel bir ekip tarafından gizli olarak yürütüldüğü ifade ediliyor” dedi.

Yayman, “Hükümet kaynakları bu çalışmaların önümüzdeki sekiz ayda adım adım hayata geçirileceğini, seçimden önce büyük finalin olacağını belirtiyorlar” görüşünü dile getirdi.

Hüseyin Yayman’ın Vatan gazetesinin bugünkü (9 Eylül 2014) nüshasında yayımlanan, “2015 çözüm sürecinde final yılı olacak!” başlıklı yazısı şöyle:

 

‘2015 çözüm sürecinde final yılı olacak!’

 

HDP  heyeti 24. İmralı görüşmesini pazar günü yaptı. Heyetin 3 Ocak 2013’teki ilk görüşmesinden bu yana 21 ay geçti. Sürecin defacto Eylül 2012’de Öcalan’ın mektubuyla başladığı göz önüne alındığındaysa iki yıl oldu. İki yıldır münferit olaylar dışında bölgede büyük olaylar olmadı.

 ‘Devrimci Halk’ savaşı konseptinden bugüne gelindiği düşünüldüğünde ise gerçekten adı konmamış bir devrim yaşanıyor. Geçen iki yılın en büyük kazanımı eylemsizlik ve ölümlerin son bulması oldu. Otuz yıllık akıl tutulması son buldu...

‘30 yıl savaşının’ sonu...

Öcalan 15 Ağustos’ta ‘30 yıllık savaş büyük bir demokratik müzakereyle sonuçlanma aşamasındadır’  açıklamasının ardından aslında takvim hızlandı.  Ancak Lice’de yaşananlar, süreçle ilgili kaygıları artırırken tarafların müzakere pratiğine uygun davranmalarıyla kriz büyümeden çözüldü.

Tabi ki bundan sonra da başka problemler olacak. Fakat politik kararlılık olduğu müddetçe süreç devam edecektir. Müzakere yasası çıktıktan sonra çözüm sürecinin hükümet programına girmesi tarihsel bir adım oldu. Müzakere yasasıyla süreç devlet politikası haline geldi.

Öcalan Eylül görüşmesinde ise ‘...çeşitli sıkıntı, engelleme, provokasyon, ağırdan alma ve tek yanlı dayatmalara rağmen yürüttüğümüz diyalog süreci yeni bir format altında ve yakın dönemde önemli bir pratikleşme aşamasına gelmiştir ’ demek suretiyle yeni dönemin yol haritasını verdi. Öcalan, ‘yeni sürecin sadece Türkiye’nin değil, Ortadoğu’nun kaderini de belirleyeceği’ tespiti hükümetin de bölge vizyonuyla örtüşüyor.

Gemi limandan ayrıldı

Çözüm süreci gemi metaforuyla daha iyi anlaşılabilir. Süreci limandan ayrılan gemiye benzetebiliriz. Gemi sığ suların güvenli dalgalarından sonra açık denizlerin hırçın dalgalarıyla boğuşarak yol alıyor. O kadar mesafe aldı ki ayrıldığı limana artık dönemez. Yolun üçte ikilik kısmı geçildi. Yeni limanın ışıkları uzaktan görülmeye başladı. Gemidekiler için umut yükseldi. Mürettebat, gemi limana varmadan sabote edildiğinde boğulacaklarını biliyor. Farklı insanlardan oluşan mürettebat için ortak bir hedef var. Gemiyi yeni limanın güvenli rıhtımına bağlamak. ‘Kazan-kazan’ stratejisiyle tüm mürettebatı mutlu son bekliyor.

Bölünme değil, birleşme

Sona yaklaşılmasına bağlı olarak Hakan Fidan’ın ada ziyaretlerinin yoğunlaştığı belirtilirken yeni MİT heyeti de Öcalan’la görüşmelere başladı. Bunun yanında hükümet programında yer alan ‘...çözüm süreci, bölünmenin değil birleşmenin, küçülmenin değil büyümenin, parçalanmanın değil bütünleşmenin ve kalıcı bir bölgesel güç olabilmenin yegane anahtarı konumundadır’ ifadeleri Davutoğlu hükümetinin süreç perspektifini ortaya koyuyor.

AK Parti kurulduğunda ilk defa bir partinin programında Kürt sorunu başlığı yer almıştı. Şimdi ise hükümet programında yer verilerek yeni bir adım daha atılmış oldu. Öcalan’ın çözüm sürecinin hükümet programında yer almasını önemsediği ve kalıcı barış için tarihi bir adım olarak gördüğü  belirtiliyor.

2015 süreç için final yılı olacak. Başbakan Davutoğlu önderliğinde yürütülen çalışmalara Ekim’de son şekli verilecek. İçerik, kapsam, aktörler ve takvimle ilgili çalışmanın özel bir ekip tarafından gizli olarak yürütüldüğü ifade ediliyor.

Hükümet kaynakları bu çalışmaların önümüzdeki sekiz ayda adım adım hayata geçirileceğini, seçimden önce büyük finalin olacağını belirtiyorlar.

Mecidiyeköy cinayetinde! hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum...

Tahir Kara

Ferdi Kara 

Hıdır Genç 

İsmail Sarıtaş 

Bilal Bal 

Cengiz Tatoğlu 

Murat Usta 

Menderes Meşe 

Vahdet Biçer 

Cengiz Bilgi

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