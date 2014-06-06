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'Çözüm sürecinde başka ülkeleri aradan çıkardık, AKP kendisi görüşüyor'

Efkan Ala: Türkiye görüşmeleri eskiden de yapıyordu. Ancak başka ülkeler aracılığıyla yapılıyordu

06 Haziran 2014 13:49

Çözüm süreciyle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Efkan Ala, “"Kürt sorunu eski Türkiye'nin besin kaynağıydı. Türkiye başka ülkelerin aracılığıyla yapıyordu. Bu devreden çıkınca taarruz başladı. Bir şey gözden kaçıyor Türkiye görüşmeleri eskiden de yapıyordu. Ancak başka ülkeler aracılığıyla yapılıyordu. Biz onları da aradan çıkardık. AK Parti kendisi görüşüyor" dedi.

Diyarbakır'da 3 Bakan, akademisyen, gazeteci ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı "Yeni Türkiye'nin Açılan Kilidi: Çözüm Süreci Çalıştayı" başladı. Çalıştaya Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve İçişleri Bakanı Efkan Ala birer konuşma yaptı.

Radikal Ankara Temsilcisi Ömer Şahin'in haberine göre, AKP Ar-Ge Başkanlığı’nın düzenlediği günübirlik çalıştayda çözüm sürecinde gelinen nokta değerlendirilecek ve öneriler ele alınacak.

 

Artık AKP görüşüyor

 

Öte yandan, İçişleri Bakanı Efkan Ala Diyarbakır'da yapılan çalıştayda ilginç ifadeler kullandı. Demokratikleşme ve çözüm sürecinde atılan adımları anlatan Ala, Isim vermeden Abdullah Öcalan ile görüşmeye değindi. Ala, "Kürt sorunu eski Türkiye'nin besin kaynağıydı. Türkiye başka ülkelerin aracılığıyla yapıyordu. Bu devreden çıkınca taarruz başladı. Bir şey gözden kaçıyor Türkiye görüşmeleri eskiden de yapıyordu. Ancak başka ülkeler aracılığıyla yapılıyordu. Biz onları da aradan çıkardık. AK Parti kendisi görüşüyor" dedi.

 

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