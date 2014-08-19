'Çözüm süreci takvimi hazırlandı; dönüşler Ekim'de başlayacak'

Çözüm Süreci için hazırlanan 291 sayfalık yol haritasına göre, sürecin yasal zemine kavuşmasıyla Kamu Güvenliği Müsteşarlığı bünyesinde bir sekretarya kurulacak. Geri dönüşler için hukuki altyapı çalışması yıl sonuna kadar hazır hale getirilecek. Dönüşler ise Ekim'de Mahmur'dan 21 ailenin dönmesiyle başlayacak.

Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine İlişkin Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından 47 günlük takvimlendirme çalışmalarında sona gelindi. Terör olayları ve çözümleri ile yüz yüze kalan 18 ülkedeki örnekler incelendi. Ortadoğu'daki son gelişmeler dikkate alınarak 291 sayfalık 'Çözüm Sürecinde Türkiye Modeli' Raporu oluşturuldu.

Çetiner Çetin’in Yeni Şafak’taki haberine göre, gerekli hukuki altyapı oluşturularak, başta Kandil olmak üzere Mahmur ve Avrupa'daki PKK'lıların plan dahilinde dönüşü sağlayacak olan 291 sayfalık yol haritası 'Çözüm Sürecinde Türkiye Modeli' olarak adlandırılıyor. Konunun muhatapları, 'Çözüm Sürecinde Türkiye Modeli'nin Ortadoğu'da yaşayan tüm Kürtleri kucaklayıcı ve Kürtler nezdinde yeni bir Türkiye algısı yaratacağını düşündükleri ifade ediyorlar.

'Kamu güvenliği'nin rolü artacak

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından çözüm sürecinde yeni aşamaya geçildi. Süreci yasal zemine kavuşturacak yasa tasarısının kanunlaşmasının ardından Kamu Güvenliği Müsteşarlığı bünyesinde yeni bir sekretarya kurulacak. Hükümet ise bunun ardından yurtdışından geri dönüşlerin sağlanabilmesi için teknik ve hukuki altyapı çalışmalarına başlayacak. Yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanması halinde ise 2015'in ilk çeyreğinde ilk geri dönüşlerin başlaması öngörüldüğü belirtiliyor.

'Mahmur' netleşecek

47 günden bu yana sürdürülen takvimlendirme çalışmalarının en önemli ayağını Mahmur kampı oluşturuyor. IŞİD'in saldırıları sonucunda kampı terk ederek Kandil'e yakın Ranya kasabası yakınlarındaki bir alana geçtiler. Mahmur halkının mağduriyetini göz önünde bulunduran Türkiye, Eylül ayının ilk haftasında Mahmurluların geri dönüşü için takvimini bitirmiş olacak. Şimdilik belirlenmiş takvim Ekim ayının ilk haftası. İlk kafilede 21 ailenin olması beklenirken, yeni sıkıntıların olmaması için her iki tarafında gerekli özeni göstereceği kaydediliyor. Geri kalan ailelerin geri dönüşü ise Ocak-Şubat ayına kadar devam ettirileceği belirtiliyor.

Normalleşme süreci de olacak

Avrupa'dan, Mahmur Kampı'ndan dönüşler ve Irak Kürdistan bölgesinde yaşayan ancak 1999'dan bu yana örgütten kopup yaşamını bu bölgede devam ettiren PKK'lıların dönüşünün ardından Kandil'den 1. ve 2. kademe inişlerin sağlanması ile birlikte rehabilitasyon ve normalleşme süreci çalışmaları başlatılacak. Ardından süreçte beklenmeyen bir gelişme olmazsa sürecin son aşamasında örgütün beyin takımının da içinde yer aldığı bin 492 kişi için İran KDP'si modeli olarak anılan bir uygulama hayata geçirilecek. Irak Kürdistan bölgesinde Mahmur, Ranya ve Koysancak'ta kurulacak 3 kampta bir süre yaşamlarını sürdürecek olan PKK'lıların 127'si hariç geri kalanı için 2 yıl içinde evlerine dönüşlerinin önü açılacak.

Sabıkalılar Erbil'de kalıyor

Daha önce Kandil'den inip Irak Kürdistan bölgesinde yaşamını devam ettiren 51 eski örgüt mensubu ve hali hazırda Kandil'de bulunan 127 kişi ise Erbil'de yaşamlarını sürdürecek. Öte yandan Kandil'in ikinci kademe ve 3. kademede dönüşleri sağlanacak PKK'lıların bir kısmını PYD'nin kontrolündeki Rojava'ya kaydırmayı planladığı, bu nedenle 2. ve 3. kademe dönüşler konusunda bir görüş belirtmedi.

Son aşamada Kandil'dekiler var

Mahmur hamlesinin başlatılmasının ardından 1999'dan buyana silahı bırakıp dağdan inen ve Erbil, Süleymaniye ve Dohuk kentlerinde yaşamını sürdüren 3 bin 971 kişiden hakkında herhangi bir arama ve eylem kaydı bulunmayan bin 711 eski PKK'lının gelmesi sağlanacak. Ayrıca Avrupa kanadı ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirilecek ve örgütün Avrupa'daki kanadının Türkiye'ye dönüş için gerekli koşullar oluşturulacak. Ekim ayında Brüksel'de yapılacak ilk resmi temasla birlikte Aralık ayında geri dönüşün zemini hazırlanacak. Avrupa'daki 795 kişi için ilk dönüşler Aralık ayından itibaren başlayacak. Son aşamada ise Kandil'deki PKK'lıların dönüşleri sağlanacak. 6 bin 155 PKK'lının bulunduğu tahmin edilen Kandil'den dönüşler ise kademeli olarak sağlanacak. Ancak, IŞİD'in Rojawa'yı, Şengal bölgesindeki Ezidi'leri ve en son Mahmur kampını hedef alması Ankara'nın Kandil'in boşaltılması planının bir kez daha revize etmeye zorladı.