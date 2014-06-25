Çözüm süreci 7 maddelik paketle yasalaşacak

Hükümet, HDP ve PKK lideri Abdullah Öcalan arasında sürdürülen çözüm süreci görüşmelerinde gelinen son nokta sonucunda 7 maddelik bir paket ortaya çıktı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılacak pakete göre, dağdan inen ve yönetici olmayan PKK’lıların rehabilitasyonu sağlanacak. Özellikle dağa kaçırılan ve silahlı çatışmaya girmeyen çocuklar sorumlu tutulmayacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, paketteki diğer önemli düzenleme ise eve dönüş hükümleri olacak. Dağdan inen PKK’lılardan yönetici olmayanlara rehabilitasyon olanakları sağlanacak. Hükümet temsilcileriyle, HDP ve Abdullah Öcalan arasında sürdürülen çözüm süreci görüşmelerinde gelinen son nokta ortaya çıktı. Geçen ayki görüşmelerden sonra TBMM’ye sevk edilmesi beklenen paketle ilgili farklı değerlendirmeler yapılmıştı. HDP’nin derhal istediği paket konusunda, hükümet kanadından ekim ayına kalabileceği yorumları gelmişti. Ancak son haftada artan çalışmaların ardından, 7 maddelik bir paketin hazırlıkları tamamlandı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın onayıyla, TBMM tatile girmeden önce paketin yasalaştırılması kararlaştırıldı.

Süreç aktörlerine koruma

Pakette, çözüm süreciyle ilgili alınan kararların ilerde ‘suç’ kapsamına alınmaması için yeni görev tanımları yapıldı. Çözüm sürecinde ve terörle mücadelede alınan kararların sorumluları korunacak. İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı pakete göre, sürecin aktörlerinin ilerde suçlanması engellenecek. Siyasetçi, bürokrat ve askerlerin bu süreçte gerçekleştirdikleri görevin tanımı da yapıldı.

Topluma kazandırma

Pakette, yönetici olmayan PKK’lılardan dağdan inmek isteyenlerin eve dönüşünü kolaylaştıran ve rehabilitasyonunu sağlayan hükümler de bulunuyor. Özellikle çocukları dağa kaçırılan ailelerin kampanyalarından sonra silahlı çatışmaya katılmayan gençlerin eve dönmesi ve sorumlu tutulmamalarıyla ilgili hükümler yer alacak. Hasta mahkûmlarla ilgili olarak ise Adli Tıp Kurumu sürecinin hızlandırılması gibi maddelerin de pakette yer alacağı belirtiliyor. HDP’nin beklediği ‘Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi’ çerçevesindeki düzenlemelerin ise pakette yer almadığı vurgulandı.

Tatil erteleniyor

Meclis’in resmi olarak 1 Temmuz’da tatile girmesi gerekiyordu. Ancak çözüm sürecine ilişkin yasal düzenlemenin Meclis’ten çıkarılması isteği, tatilin ertelenmesini zorunlu kıldı. Bu nedenle Meclis, torba tasarı ve çözüm süreci paketi yasalaşıncaya kadar çalışmalarına devam edecek. Bunun da temmuz ortasını bulması bekleniyor.