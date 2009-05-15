‘Çözüm raporumu devlete sunacağım’

Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda Kürt sorununun çözümü için ağustos sonlarında bir rapor açıklayacağını söyledi.



‘1921 Anayasası’nı esas alacağım’



PKK’ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı’nın haberine göre, Kürt sorununun çözüm tartışmalarına değinen Öcalan, "Kürt Sorununun çözümü konusunda Cumhurbaşkanı ve Başbakan da bazı şeyleri görüyorlar, mesajlar veriyorlar. Ama öyle kolay değil. 60 yıllık bir kültür var. 1921 Anayasası'nı esas alacağım. Burada demokratik çözüm ve barış raporu hazırlayıp devlete sunacağım. Daha doğrusu demokratik çözüm ve barışın yol haritasını hazırlayacağım. Ben halkın ve demokratik çevrelerin de görüş ve önerileri temelinde ağustosun sonlarında demokratik çözüm ve barış için bir yol haritası açıklayacağım. Ben görüş ve önerilerimi 2000'lerde yapmak istedim. Devlet o zaman ciddiye almadı, yalnız bırakıldım. Şu anda devlet de işin ciddiyetinin farkına varmış görünüyor. Ben bu süreçte bunu yapabilecek güçteyim. Bu sürece ciddi katkım olacaktır. Tarihi bir sorumluluktur" diye konuştu.



Özerklik vurgusu yaptı



1921 Anayasası’na atıfta bulunan Öcalan “1921 anayasasında Kürtler için muhtariyet vardır, bugünkü anlamda bir çeşit demokratik özerkliktir. Kurtuluş savaşı bu çerçevede verilmiştir” dedi.

