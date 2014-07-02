'Çözüm paketi'nin komisyon görüşmesinde MHP HDP gerginliği

‘Çözüm paketi’nin görüşüldüğü İçişleri Komisyonu toplantısı gergin başladı. MHP'liler ile HDP'liler arasında ağız dalaşı ve laf atmalar yaşanırken, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Komisyon Başkanı Mehmet Ersoy'a, "Burada muhatap sizsiniz. Bunlar kim" demesine de HDP’li Hasip Kaplan, "Seçimle geldik. Sen kim oluyorsun, milletin iradesine saygısızlık yapma" diye karşılık verdi.

Çözüm sürecine ilişkin Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri tartışmalarla başladı.

İçişleri Komisyonu toplantısına komisyon üyesi milletvekillerinin yanı sıra AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, MHP Grup başkanvekilleri Oktay Vural ve Yusuf Halaçoğlu, BDP Grup başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile komisyon üyesi olmayan milletvekilleri de katıldı.

Komisyon Başkanı Mehmet Ersoy'un görüşmelere geçildiğini açıklamasına MHP Grup Başkanvekili Vural, "Başlayamazsınız" diye itiraz etti.

Tasarının görüşülemeyeceğine dair itirazlarını dile getiren Vural'ın, "Terör örgütünün tehdidiyle komisyon çalışabilir mi?" sözlerine HDP'liler tepki gösterdi. HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Burada kimse şov yapamaz. Burada fikirler konuşulur" dedi.

MHP'liler ile HDP'liler arasında ağız dalaşı ve laf atmalar yaşanırken, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Komisyon Başkanı Ersoy'a, "Burada muhatap sizsiniz. Bunlar kim" demesine de Kaplan, "Seçimle geldik. Sen kim oluyorsun, milletin iradesine saygısızlık yapma" diye karşılık verdi.

Kameraların dışarıya çıkarılması da tartışma konusu olurken, bazı danışmanlar da salondan çıkarılmak istenmelerine karşı koydu.

Kameraların çıkmasının ardından tasarının görüşülemeyeceğini savunan Vural, konusu suç teşkil eden ve suç imtiyazı sağlayan tasarının görüşülemeyeceğine ilişkin itirazını dün TBMM Genel Kurulu'nda da ifade ettiğini söyledi.

Vural, itirazı sonuçlanmadan görüşmelere geçilemeyeceğini savundu.

Komisyon Başkanı Ersoy da Vural'ın itirazına ilişkin Meclis Başkanlığı'ndan komisyona herhangi bir bildirimde bulunulmadığını belirterek, görüşmelere engel durum olmadığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Vural, bunun üzerine usul tartışması açtı.