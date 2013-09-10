Çözüm paketinde son söz yarın söylenecek

Başbakanlık Resmî Konutu'nda bugün saat 14:00'te başlayan Güvenlik Zirvesi sona erdi. Zirvenin yarın saat 11:00'de Başbakan Erdoğan başkanlığında devam edeceği bildirildi.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, zirvenin bugünkü toplantısında Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi. Yarınki toplantıda ise çözüm süreci ele alınacak. PKK'nın çekilmesinin durdurulmasına yönelik açıklamalarının da masaya yatırılacağı toplantıda BDP'nin İmralı ile görüşme talepleri ve bundan sonra izlenecek yol haritası üzerinde kararlar verilecek.

Yarınki toplantıya, Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay, Bülent Arınç ve Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Muammer Güler, AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Başbakan danışmanı Yalçın Akdoğan'ın katılacağı bildirildi.