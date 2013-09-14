Çözüm paketi haftaya ertelendi

Çözüm paketine son halinin verilmesi için Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılması planlanan toplantı önümüzdeki haftaya ertelendi. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, demokratikleşme paketinin Başbakan Erdoğan tarafından merhum Adnan Menderes'in ölüm yıldönümü olan 17 Eylül'de açıklanacağını söyledi.

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, Hilton Otel'de düzenlenen Danimarka Bölge Büyükelçileri toplantısına; Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Danimarka Büyükelçisi Ruben Madsen, Danimarka Dışişleri Müsteşarı Ulrink Vestergaard Knudsen ve çok sayıda yabancı misafir katıldı. Bağış, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Paket, Menderes'in yıldönümünde açıklanacak

Şu anda üzerine son rötuşlarının yapıldığı demokratikleşme paketi üzerinde bir analiz gerçekleştirileceğini ifade eden Bağış, “Daha sonra bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Demokratikleşme paketimiz, sadece bu ülkede yaşayan Kürt kardeşlerimiz, ya da azınlık olan kardeşlerimiz için değil, Türkiye’de yaşayan her bireyin kendini daha demokratik bir ülkede yaşadığı hissine kapılacak adımların atıldığı bir manzume olarak hazırlanmaktadır. O paketten yaşanılan sıkıntıların giderilmesine yönelik önemli içerikler olacaktır. Bunları Sayın Başbakanımız Salı günü açıklayacak. Salı günü de rahmetli şehidimiz Adnan Menderes yani demokrasi şehidimizin ölüm yıl dönümüdür. O sabah biz bazı bakan ve genel başkanlarımızla rahmetli Menderes’i mezarı başında anarken Sayın Başbakanımız da o demokrasi şehidimizin ölüm yıl dönümünde Türkiye’nin yeni bir demokratikleşme sürecini daha ilan edecektir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciyle ilgili yapılan anketten bahseden Bağış, “Bizim yapmış olduğumuz bir anket değil başkalarının yapmış olduğu bir anket. Türkiye’nin 10’dan fazla üniversitesinde yapmış olduğu ankette Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne girişindeki sürecin gecikmesinde en çok hangi ülkeyi sorumlu tutuyorsunuz? sorusuna Türkiye’nin gençlerinin yüzde 55’i Fransa’yı göstermişler. Yüzde 15’i Almanya ’yı, yüzde 14’ü Yunanistan’ı göstermişler. Halbu ki fasıllarımızın 17’sinde 14’ünü engelleyen Güney Kıbrıs Rum yönetimi 4. sırada yüzde 10 ile gözüküyor.” dedi.

Taksim'de trağiğin yer altına alınmasına da değinen Bağış, “Gerçekten muazzam olmuş, emeği geçenleri yürekten kutluyorum. İşte bakın o kadar gösteri, o kadar protesto, o kadar kınama bakın trafik sorununa gerçekten merhem olmuş. Gerçekten buraya gelirken çok rahat geldim.” şeklinde konuştu.