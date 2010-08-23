'Çözüm Özerk Kürdistan'

T24 - Demokratik Toplum Kongresi Daimi Meclisi’nin toplantısında alınan kararlar DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk tarafından açıklandı. Ahmet Türk, Özerk Kürdistan çözüm önerisinin DTK daimi meclisi tarafından esas alındığını açıkladı.



İşte Türk'in açıklamasından satır başları:

PKK’nın eylemsizlik kararının toplumsal barışa tarihi bir fırsat sunduğu inancındayız. Bundan sonra biz taleplerimizi hükümete iletmek zorundayız. Bir kez daha askeri ve siyasi operasyonları fiili olarak durdurmaya çağırıyoruz.



Kardeş kanının dökülmemesi için Türkiye ve Kürt halkını savaşa karşı çıkmaya çağırıyoruz. Müzakere sürecinin başlaması için güven verici adımlar atılmak zorundadır.



Yeni bir demokratik anayasanın hazırlanması, haksız şekilde tutuklu bulunan barış grubu üyeleri ve Kürt siyasetçilerin bırakılması, yüzde 10 barajının kaldırılması gündemleri temel gündemler olacaktır.



"Esas olan özerklik"

Özerk Kürdistan çözüm önerisi daimi meclisimiz tarafından esas alınmaktadır. Birlikte yaşama projesidir bu. Demokratik özerklik projesi ile ilgili bir çalıştay düzenlenecek ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.



Demokratik Toplum Kongresi (DTK), hükümet, Öcalan ve PKK başta olmak üzere çözüme katkıda bulunacak herkesle görüşmeyi amaçlamaktadır.



DTK, Kürt ulusal birliğine yönelik tüm çalışmaları esas alacaktır.



"Boykota inancımız sürüyor"

Referandumun barışcıl bir ortamda geçmesi için üzerine düşen her şeyi yapmıştır. DTK, boykot tavrının ilkeli bir görüş olduğu görüşüne de inancını sürdürmektedir.



Türkiye’nin Kürt sorunu aynı zamanda Türkiye sorunudur. Sorunun çözülmesi için elbette ki Hükümet desteği de gereklidir. İnsanlarımız bir daha ölüleri görmek istiyor.



Silahların susturulması bizim talebimizdir. Kürt demokratların, aydınların bir talebiydi. Birbirimizi anladığımız zaman sorunun çözümüne katkı sunmuş olacağız.



Tüm taraflarla görüşme anlamında çabalarımız olacak. Ne Türk ne de Kürt halkının bu sürece tahammülü kalmamıştır. İnanç sahibi herkesin bu konunun çözümü üzerinde çaba göstermesi gibi bir sorumluluğu vardır.



Demokratik siyasetin güçlenmesini istediğimiz bir dönemde bir Kürt gazetesinin kapatılmış olmasını kınıyoruz.



Basının susturulmasını, demokrasinin susturulması olarak değerlendiriyoruz.