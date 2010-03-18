'Çözüm olmazsa aday olmayacağım'

T24 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, görev süresinin dolacağı 2013 yılına kadar Kıbrıs sorununda çözüm olmaması halinde tekrar aday olmayacağını açıkladı.



Hristofyas, Rum yönetimi liderliği görevinde ikinci yılının dolması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, ''iki kesimli, iki toplumlu federasyonun acı verici bir uzlaşma olduğu'' görüşünü yineledi.



Hristofyas, ''Bütünlüklü bir anlaşma olmaması halinde hiçbir şey üzerinde anlaşılmış değildir'' ilkesine dayalı olarak müzakerelerin sürdüğünü kaydeden Hristofyas, görev süresinin sona ereceği 2013 yılına kadar Kıbrıs sorununa çözüm bulunamaması halinde yeniden aday olmayacağını söyledi.