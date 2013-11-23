Çözüm Komisyonu'ndan Kürt sorunu raporu geliyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, çözüm sürecinde yürütülen çalışmalara ilişkin önümüzdeki hafta bir rapor açıklayacaklarını bildirdi.

Sivil Dayanışma Platformu ve Malatya Belediyesinin iş birliğinde bir otelde düzenlenen "21. Yüzyılın Yeni Demokrasi İhtiyacı ve Türkiye'nin Yeri" konulu toplantıda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, bugüne kadar Türkiye'de yaşanan sorunların büyük bir bölümünün demokrasi açığından kaynaklandığını ifade ederek, bu açığı kapattıklarını ileri sürdü.

Adnan Menderes, Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarları dönemini, "Türkiye'de yaşanan üç demokratikleşme dalgası" olarak niteleyen Akdoğan, "çözüm süreci"ndeki çalışmalara değindi. AK Parti'nin, sorunun çözümü için bu sürece ezber bozar şekilde girdiğini söyleyen Akdoğan, "Bölgesel kalkınma açısından sosyo-ekonomik reformlar yapıldı. Temel haklar açısından demokratik reformları, terör açısından da güvenlik politikalarını öne çıkardı. Öncelikle bir paradigma değişikliğine gitti. İnkarcı, ayrımcı ve yok sayan siyasi anlayışı ortadan kaldırdı. Tanıyan, kabul eden, o hakları geliştirmeye çalışan, o kimliğe özgürlük alanı açan bir süreci başlattı" diye konuştu.

Akdoğan, bugünkü sürecin daha farklı dinamiklerin üzerine kurulu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Parametreler, bugün Oslo sürecine göre daha olumlu, toplumsal destek daha yüksek. BDP gibi o dönemde dışarıda kalan birtakım aktörler sürecin daha fazla içerisinde, tamamen yerel dinamikler ve aktörler üzerinden yürüyen bir süreç var. Örgütün devrimci halk savaşı diye başlattığı stratejinin o dönemde çöküntüye uğraması, neyin olamayacağının görülmesi de önemli bir faktör. Bir süreç yaşanıyor. Bu süreçte hükümet, Akil İnsanlar Heyetini kurdu, çalışma yürüttü. Meclis'te bir komisyon var, adı Çözüm Komisyonu, ben de üyesiyim. Önümüzdeki hafta bir rapor hazırlayacağız. Gerçekten çok geniş, kapsamlı bir rapor. Bugüne kadar Türkiye'de bu konuda yapılan bütün çalışmalar, yayınlanan bütün raporlar içinde var. Hükümetlerin, partilerin bütün görüşleri ve dinlediğimiz sayısız aydın, yazar, akademisyenlerin değerlendirmeleri... Dünya bu sorunları nasıl çözmüş, bundan örnekler vesaire ile genel bir değerlendirme sunan bir rapor hazırlıyoruz. En son demokratikleşme paketi gündeme geldi. Bu da önemli bir adım. Diyarbakır ziyareti önemli bir adım. Bunların hepsi, çözüm sürecinde bir siyasi irade, bir kararlılık olduğunu ortaya koyuyor. Eleştirilebilir, daha fazla yapılabilecekler vesaire ama neticede hükümet doğru yolda, önemli adımlar atıyor."

Malatya Valisi Vasip Şahin'in de konuşma yaptığı toplantıya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Van Milletvekili Gülşen Orhan, Elazığ Milletvekili Şuay Alpay, Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Mustafa Şahin ve Cemal Akın, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Osman Can, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve köşe yazarları katıldı.