'Çözüm komisyonunda PKK'nin de, devletin de hataları araştırılacak...'

PKK’nın sınır dışına çıkması için KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan’ın verdiği sürenin dolmasına bir gün kala toplumsal barışın sağlanması ve çözüm sürecinin değerlendirilmesinde Akil İnsanlar Heyeti’nden sonra Meclis de devreye girdi.

CHP ve MHP’nin sert muhalefetine rağmen kurulan ‘Barış ve Çözüm Komisyonu’ yarın toplanarak komisyonun yol haritasını belirleyecek. 10 AK Parti, 1 BDP milletvekili ile önümüzdeki üç ay içinde görev yapacak olan ‘Barış ve Çözüm Komisyonu’ milletvekilleri toplantı öncesi T24’e konuştu.

Çözüm süreci konusunda Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancı, Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve komisyonun BDP’li tek milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu T24’e açıklamalar şöyle:

‘Bu komisyon vicdan komisyonudur’

AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancı:

“Bu komisyon vicdan komisyonudur. Komisyon, Türkiye’de bir dönem yaşanan alacakaranlık sürecine ilişkin araştırmaları yapacak. Geçmişteki vicdanımıza bakacağız. Türkiye, çözüm sürecinin içinde. Bu sürecin amacı siyaset alanını genişletmek. PKK, silahlı bir mücadele ile birtakım taleplerde bulunuyordu. Ancak artık silahla meşruiyet sahibi olamayacağını kendisi de tabanı da kabul ediyor. Türkiye’de herkes ‘şiddet olmasın, demokrasi ve özgürlük içinde birlikte yaşayalım’ talebinde bulunuyor.”

‘CHP ve MHP’nin de olmasını isterdim’

“Bu mesele sadece AK Parti’nin değil CHP ve MHP’nin de meselesidir. Türkiye’nin kaderi ile ilgili bu komisyonda CHP ve MHP’nin de olmasını tercih ederdim. Çözüm meselesi, Kürt meselesi adı ne olursa olsun 30 yıldır bu ülkede kan var, acı var, dram var. Vatan, altına insan yatırılınca değil üstünde insan yaşatılınca vatan olur. Yıllarca vesayetçi bir yapıyla yönetildik. Topluma hikâyeler anlatıldı. Barışı sağlama ve bütünleşme, milli birlik anlayışı ile geçmişi bilmeli, geleceği kurmalıyız.”

‘Yaşanan trajedileri ortaya koymaya çalışacağız’

“Bu komisyon Darbe Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu gibi bir komisyon olarak görev yapacak. Bu ülkede birçok hak ihlalleri yaşandı. Faili meçhuller, köy boşaltmalar yaşandı. Bu komisyon hakkaniyete, adalete uygun şekilde gerçeği oraya koyacak. Bu ülkede yaşanan trajedinin, dramın ne olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Faili meçhuller, köy başlatmalar da dahil.”

‘Başbakanımızın Dersim özrünü teminat olarak görmek lazım’

“Terör Komisyonu’nda görev yaparken ocağına ateş düşen insanları dinledik. Büyük acılar var. Merhamet ve vicdan siyasete göre şekillenmez. Barış ve Çözüm Komisyonunu vicdan komisyonu olarak görebiliriz. Komisyon adına değil kendi adıma bir değerlendirme yapıyorum. Sayın Başbakan, Dersim’e ilişkin daha önce devlet adına özür dileyerek yaraları sarmak gerektiğini söylemişti. Komisyonun görevi ya da yol haritası henüz belli olmasa da Başbakanımızın Dersim özrünü bir merhamet ve vicdan referansı bakımından bir teminat olarak görmek lazım.”

‘PKK’nin de devletin de hataları araştırılacak’

BDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu:

“PKK’nin de devletin de geçmişte yaptığı hatalar araştırılacak. PKK’nin ateşkes ilan ettiği 1993 yılında 33 askerin öldürülmesi ile ilgili konuşan Şemdin Sakık bu işi tek başına yapmadığını söylemişti. Sakık, hazırlanan planların önlerine konulduğunu belirtmiş 33 askerin PKK’nın önüne atıldığını iddia etmişti. Yüzleşme her iki taraflı olarak ortaya koyulmalı. Asker de çocuklarını yitirmiş aileler de dinlenebilir, PKK’yi ve Kürt sorunu hakkında söyleyeceği olan herkes de komisyona bilgi verebilir.”

‘Çözüm yeri Meclis’tir’

“Yaşadığımız süreci Kürt sorunun çözümü, Türkiye’nin demokratikleşmesini sağlayacak tarihi bir adım olarak değerlendirmek gerekiyor. Demokrasi ve özgürlük isteyen herkesin bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için katkı vermesi gerekiyor. Bu komisyon, Meclis tarafından kurulan bir komisyondur. Meclis’teki tüm partilerin katılması gerekiyordu. Biz sorunların Meclis’te çözülmesinden yanayız. Çözüm yeri Meclis’tir. İngiltere’de Tony Blair barış ve çözüm adına adımlar atarken ülkenin muhalefet partileri olan sağ partiler kendisine destek vermiştir. Sorunları ülke meselesi olarak görmüşlerdir. CHP ve MHP’nin de böyle bakmasını beklerdim.”

‘Anneler Günü’nde anneleri dinleyebilseydik’

“10 Mayıs Anneler Günü yaklaşıyor. Keşke bu komisyon daha önce kurulsaydı ve oğlunu kaybeden anneler gelip o gün konuşabilseydi. Komisyon olarak anneleri dinleyebilseydik. Bitlisli bir anne oğullarından birini asker de diğer oğlunu da dağda kaybetmiştir. Bu travmaları kim hissedebiliyor? CHP ve MHP bu insanları dinlese daha farklı yaklaşabilirdi. Gerçek acıdır, görünmek istenmeyebilir ancak gerçek yine gerçektir.”

‘Güney Afrika’da suç işleyenler komisyona gelip af dilediler’

“Komisyon, 30 yıllık çatışmanın barışa evrilmesi için araştırma yapacak. Geçmişle yüzleşmek zorundayız. 90’lı yıllarda JİTEM tarafından binlerce faili meçhul cinayet devlet eliyle işlendi. Dört bine yakın köy boşaltıldı. Beş milyon insan göçe zorlandı. Kaybettikleri yakınlarının kemiklerini bulup sadece mezar taşı olsun diye haykıran insanlar var. Devlet elindeki bilgi ve belgeleri açmalıdır. Güney Afrika’da hukuk açısından suç işleyenler kurulan komisyona gelip ‘biz bu suçu işledik, özür diliyoruz’ diyerek af dilediler.”

‘Bu duruma neden geldik sorusunun cevabı bu komisyonda’

“Dünyadaki barış ve çözüm sürecindeki örnekleri incelenmeli. Komisyon’un çerçevesi henüz çizilmedi ancak İngiltere, İspanya, Doğu Timor gibi dünya deneyimleri var. Gerekirse benzer ülkelerdeki deneyimlerden yararlanmak için oralara gidilmelidir. Bir daha aynı acıların yaşanmaması için adımlar atılabilir. Neden bu duruma geldik sorusunun cevabı bu komisyonda bulunabilir. Helalleşme ve yüzleşme aşama aşama olabilir. Komisyona yetki verilerek yasal bir çerçeve sağlanmalı.”

‘Helalleşme bu komisyona uygun düşüyor’

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir:

“Helalleşme bu komisyon için uygun düşüyor. Çok büyük acılar çektik. Bu acıların artık son bulması gerekiyor. Üç aydır ölüm haberi almıyoruz, şehit vermiyoruz. Bugün Türkiye’de 100 yıla yakındır konuşulmayanlar konuşuluyor. Bu komisyona kanaat önderlerinin, sivil toplum örgütlerinin ve demokrasi isteyen, barış isteyen herkesin destek vermesi gerekiyor. Birlik ve beraberlik için omuza omuza vermeliyiz. Barış ve Çözüm Komisyonu’na benzer dünya örnekleri var. CHP ve MHP’nin de milletvekilleri göndererek bu komisyonda yer almasını isterdik. Ancak CHP kendi içinde net değil. Daha önce Sezgin Tanrıkulu’nun bu komisyona benzer araştırma komisyonu teklifi vardı. Ancak daha sonra imzalarını arkadaşlarıyla birlikte çektiler. MHP ise sürecin karşısında olduğu açık. Komisyon olarak sivil toplum örgütleri ve meclis dışındaki partilerle görüşmeler yapabiliriz.”