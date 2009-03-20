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Spor

'Çözmem gereken problemler var'

Aragones maçın ardından, "İki haftadır maalesef 5 puan kaybettik. İyi oynamadığımız maçlar oldu bunlar" yorumunu yaptı

20 Mart 2009 02:00

Aragones maçın ardından, "İki haftadır maalesef 5 puan kaybettik. İyi oynamadığımız maçlar oldu bunlar" yorumunu yaptı

Bursaspor’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’de Teknik Direktörü Luis Aragones ise son oynadıkları 2 maçta son dakikalarda yedikleri gollerden ötürü 5 puan yitirdiklerini söyledi.

Aragones, basın toplantısında, golü erken bulduklarını daha sonra duraklama dönemine girdiklerini ifade ederek, topu kontrollerinde tutmaları gereken durumlarda ise basit hatalar yaptıklarını kaydetti.

İkinci yarıda istedikleri oyunu bir türlü kuramadıklarını belirten Aragones, ''Son iki maçta son dakikalarda yediğimiz goller yüzünden 5 puan kaybettik'' dedi.

Aragones, ''Yenilgiyi, Alex'in yokluğuna bağlıyor musunuz?'' sorusuna, ''Hayır, mevcut oyuncuların kötü futbolunu örtmek için, oynamayan birinin iyi futbol oynayacağı varsayımını düşünmek doğru değil. Ben bunu kabul etmiyorum'' yanıtını verdi.

Kazım'ın kadro dışı bırakılıp, bırakılmadığı yönündeki soruya, ''Öyle bir şey yok. Benim öyle bir kararım yok. Bu tür haberler nereden çıktı bilmiyorum. Deivid'in son haftalarda iyi bir performansı vardı. Kadroda onu düşündüm sadece'' diye cevabını veren Aragones, ''Oynanan futbol ve puan durumuna bakıldığında Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı mucizelere kaldı denilebilir mi?'' sorusunu ise, ''Şampiyonluk yarışından kopmamız değil, bu tür maçları kaybetmemiz mucize'' diye yanıtladı.

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