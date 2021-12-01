Covid yardımlarıyla biri Lamborghini, iki lüks araç aldı; striptiz kulüpte binlerce dolar harcadı

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ABD’nin Texas eyaletinde bir adam, federal hükûmetin Covid-19 salgını karşısında çıkardığı Maaş Çeki Koruma Programı (PPP) fonlarından 1.6 milyon dolardan fazla para kaçırdığı için 9 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

CBS News’da yer alan habere göre, ABD’de PPP fonu, bu yılın mayıs ayına kadar, küçük işletmelerin Koronavirüs pandemisinin etkisinde rahatlatılması için ayrılmıştı. Texas’ta yaşayan 30 yaşındaki Lee Price III isimli kişinin, iki sahte kredi başvurusu açtığı, 2.6 milyon dolardan fazla almaya çalıştığı tespit edildi.

Price, personel sayısını ve maaş harcamalarını fazla göstererek PPP programından 1.6 milyon dolar alabildi. Örneğin Price’ın “Price Enterprises” isimli bir şirkette 50 çalışan bulunduğu, aylık ortalama 375 bin dolar maaş çeki yazıldığını ifade ettiği belge incelendiğinde bu şirkette hiç kimsenin çalışmadığı görüldü.

Federal fonları alan Price’ın kendisine bir Lamborghini Urus, bir Ford F-350 ve bir Rolex saat aldığı tespit edildi. Price’ın aynı zamanda bu parayla bir striptiz kulübünde 2 bin dolar harcadığı, içki dükkanından da 700 dolarlık alışveriş yaptığı görüldü.

ABD Adalet Bakanlığı, Price’ın sahtekarlıkla elde ettiği miktarın 700 bin dolarını geri alabildi.

Price, 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.