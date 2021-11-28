Covid vakalarının arttığı, hastanelerin dolduğu Hollanda'da kısmi kapanma önlemleri başlıyor

T24 Dış Haberler

Hollanda’da artan vaka sayıları ve Omicron varyantının endişesiyle kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.

BBC’de yer alan habere göre, Hollanda’da gelecek üç hafta boyunca kafe, müze, sinema gibi konaklama ve kültür mekanları 17.00 itibariyle kapanacak. Süpermarket, perakendeci gibi işletmeler de akşam 20.00 ve sabah 05.00 arası kapalı olacak. Bütün içeri ve dışarı alan spor etkinlikleri 17.00’de bitecek. İnsanlar evlerine en fazla dört misafir çağırabilecek. Evden çalışma, mümkün olduğunca sürdürülecek.

Hollanda’da artan Covid vakaları ciddi bir hastane yoğunluğuna neden olmuştu. Yoğun bakım yatakları dolarken çok sayıda hastane operasyonu da ertelenmişti. Günlük Covid vaka sayısı 22 bini görmüştü.